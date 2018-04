«La tonada está poco valorada por los organismos oficiales» El cantante Vicente Díaz. / MARIETA «Las comisiones de fiestas tienen más problemas que antes. A la SGAE se han sumado Hacienda y la Seguridad Social» Vicente Díaz Cantante, será homenajeado el próximo sábado A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Lunes, 16 abril 2018, 00:44

Vicente Díaz ha animado con su voz cientos de romerías a lo largo de su carrera musical. Hace tres años decidió dejar los escenarios, pero los asturianos siguen acordándose de él con diversos homenajes. El sábado serán las asociaciones de festejos de Villaviciosa las que tengan este detalle. Será durante el segundo encuentro de comisiones organizado en el restaurante Amandi.

-¿Qué le parece la iniciativa de las comisiones de festejos de Villaviciosa?

-Es una idea que no he visto en ningún otro sitio. Yo he vivido muchas fiestas de prao. Hablaremos un poco de cómo han cambiado las cosas y les contaré alguna anécdota, que fijo que les divierte.

-Decidió retirarse de los escenarios hace tres años. ¿Los echa de menos?

-Sigo actuando de vez en cuando en homenajes o actos benéficos. Antes no tenía tiempo para nada. Ahora voy todos los sábados al monte, a esquiar, a pescar...

-¿El sábado cantará algo?

-Algo cantaré. Seguramente temas de prao, más animados.

-¿Cómo fue el cambio de la tonada a un estilo más popular?

-Siempre me fijé en 'El Presi' y pensé en hacer algo como él, pero a mi manera. No fue fácil porque tuve que buscar mi propio estilo. Además, entré a trabajar en Ensidesa y para cantar tonada tienes que estar en condiciones. Allí había mucho polvo y me afectaba a la voz.

-¿Fue fácil compaginar el trabajo con los escenarios?

-Muy difícil. Andaba por ahí hasta las seis de la mañana y luego tenía que ir a trabajar. Había días en que lo pasaba muy mal. Por suerte, llegué a un acuerdo con la empresa y podía cogerme el verano. Eso lo hizo más fácil.

-Eso no le impidió tener éxito fuera de las fronteras españolas.

-No, estuve cinco veces en Venezuela, en México, en Argentina. Y eso fue porque cambié de estilo, si llego a seguir con la tonada no hubiera sucedido.

-¿Cree que es un estilo poco valorado?

-Sí, sobre todo por los organismos oficiales. Lo que hay hoy en día es gracias a los concursos organizados por gente que se preocupa por ello. Una vez en Extremadura había varios grupos folclóricos y me dijeron que estaba financiados por la Junta. Ojalá eso pasase aquí.

-¿Cómo ve la relación de las comisiones de festejos con la SGAE?

-Las comisiones tienen muchos más problemas que antes. La SGAE siempre ha estado ahí, pero ahora están Hacienda y la Seguridad Social. Las fiestas tienen que sacarlas ellos solos y a veces es difícil encontrar fondos. En Asturias no se entienden los praos sin romerías.