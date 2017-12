El TSJA respalda la devolución del aval de 2,1 millones de euros de Los Balagares

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso de apelación que presentó Liberbank contra la sentencia que obliga a devolver el aval de 2,1 millones de euros de Los Balagares. Ya en primera instancia, la sentencia respaldaba al Ayuntamiento en su requerimiento a la entidad bancaria de la ejecución del aval y ahora lo vuelve a ratificar este nuevo paso judicial.

En esta nueva sentencia, además de desestimar el recurso, el TSJA obliga a Liberbank el pago de las costas del procedimiento y reconoce textualmente «la complejidad del asunto y el esfuerzo dialéctico que ha tenido que ser empleado por la Corporación municipal para articular su defensa». Ante esta nueva sentencia cabe interponer recurso de casación en el plazo de treinta días. Desde el equipo de gobierno del PSOE valoraron ayer positivamente esta ratificación judicial aunque antes de tomar decisiones esperarán a saber si el banco presenta o no el recurso.

«Es un punto más de esperanza para creer que nuevamente se seguirá dando la razón al Ayuntamiento. No obstante, preferimos ser prudentes y esperar a que se cumplan todos los plazos y trámites judiciales», decía ayer el alcalde, Iván Fernández, que añadía que «podríamos tomarnos esta sentencia como un buen regalo de Navidad, pero no es así. La recuperación de este aval, de esos 2,1 millones de euros no es un regalo, sino algo que por derecho les pertenece a los vecinos de Corvera».

Los socialistas ya anunciaron que el dinero del aval se destinará a solucionar todos los problemas que sufre la urbanización de Los Balagares por la falta de la red de saneamiento, que también afecta al barrio de La Estrada. En total se estima que esta inversión supere los 1,8 millones de euros y que el resto de la cuantía se pueda destinar a la redacción de los proyectos, la mejora de aceras y viales y a los contadores de agua.