Los usuarios del autobús critican la falta de avisos tras el cierre del túnel de Arnao Argayo en Arnao. / LVA Reclaman más información sobre los nuevos horarios y paradas de la línea que une Piedras Blancas con La Luz S. G. ARNAO. Jueves, 14 junio 2018, 00:24

El cierre del túnel de Arnao tras el argayo provocado por las fuertes lluvias del pasado domingo ha generado también críticas entre los vecinos que utilizan de manera habitual el transporte urbano. Los usuarios del autobús denuncian la falta de información y avisos y el caos que ha provocado el corte de la conexión con Salinas.

La línea 1 une Piedras Blancas con La Luz, pasando por el centro de Avilés y hace un par de paradas en Arnao, que han visto modificado su horario. «Hay mucha gente mayor que no tiene redes sociales para saberlo todo al minuto. Los he visto esperar en la parada sin saber que en ese horario no pasará al estar cerrado el túnel», comenta uno de los usuarios.

Unas quejas que han llegado también a los conductores del bus urbano, que poco pueden hacer ante este caso. «Se ve gente corriendo de unas paradas a otras porque no saben donde deben coger el autobús», afirman. Y es que aunque desde el Ayuntamiento se advirtió desde el primer momento del corte de la carretera, durante al menos cuatro días, no se hizo así con la modificación de la línea de transporte, que ahora debe circular por la avenida de La Vegona para llegar a Salinas.

«Esperamos que se solucione pronto porque es un caos cada vez que hay que cerrar el túnel, deberían tener algo previsto», insisten los usuarios.