Los vecinos de Los Balagares recurrirán cualquier proyecto para un tanatorio en Truyés Alegarán que el Plan General de Ordenación Urbana del concejo no permite la instalación de este tipo de velatorios en la parcela vendida a Funeraria de Avilés 29 junio 2018

Los vecinos de Los Balagares mantienen su postura contra la posibilidad de que se construya un tanatorio en la subida hacia sus viviendas. La venta de la parcela municipal a Funeraria de Avilés confirma sus temores aunque se mantendrán cautos antes de dar nuevos pasos. Tiene claro que no quieren el velatorio «a la puerta de casa» y que harán lo que les permita la ley para impedirlo.

El presidente de la comunidad de propietarios se reunía ayer con el abogado Francisco Sánchez, que les asesora en este proceso. «Hasta el momento tan solo se ha vendido la finca y contra eso no podemos hacer nada porque no se ha condicionado a ningún proyecto en concreto», explicaba ayer Carlos Rodríguez, presidente de la comunidad. Si están estudiando las alegaciones o recursos a presentar contra los futuros proyectos de construcción. «Ya dijimos desde el principio que no estábamos de acuerdo. Nada más enterarnos de esta posibilidad pedimos reunión con el arquitecto que nos lo explicó todo y nos dijo que se daban todos los requisitos», indicó Rodríguez.

Pese a este visto bueno técnico, el abogado de Los Balagares estudió el Plan General y llegó a la conclusión que no se contemplaba la opción de instalar un tanatorio en esa parcela y recalcaba entonces que «va contra las leyes urbanísticas». Ahora los vecinos se mantendrán a la espera de ver los pasos que da Funeraria de Avilés ahora que ya es propietaria del terreno. «Vamos a presentar un escrito en el Ayuntamiento en el que instamos al equipo de gobierno a que nos notifiquen todos los trámites que se inicien o los proyectos que se presenten», recalcó Carlos Rodríguez.

Esto lo hacen con la idea de presentar recurso contra el proyecto que idee construir el futuro tanatorio de Corvera, que tal y como adelantó el alcalde, Iván Fernández, no contará con crematorio, tan solo salas de velar. «En el momento que se presente el proyecto alegaremos contra él argumentando esa discordancia con lo establecido en el PGOU», señaló el presidente de la comunidad de propietarios.

Por otro lado, los vecinos se interesaban ayer por conocer el destino que se le dará a los 169.900 euros que ha ingresado el Consistorio con la venta de la parcela. «Antes nos decían que las obras de saneamiento no se podían hacer por falta de dinero. Queremos saber si ahora con estos fondos se destinará algo a la urbanización o irá a tapar otros huecos», comentó Rodríguez.