Vecinos de Bañugues impiden la instalación de una placa en memoria a Las Candasas El desencuentro entre los familiares de las fallecidas y la asociación El Picu es por el texto, que se refiere a ellas como «asesinadas por el franquismo» ALICIA G.-OVIES BAÑUGUES. Lunes, 18 junio 2018, 00:26

Las Candasas -cuatro mujeres fusiladas durante la Guerra Civil- no tendrán, por el momento, una placa conmemorativa en el cementerio de Bañugues. Sus familias querían colocar en la pared un texto en su memoria, pero las discrepancias con la asociación de vecinos El Picu hacen que esa iniciativa sea imposible. Las discrepancias surgieron con la cita a grabar: «Nal alcordanza de les muyeres asesinaes pol franquismu nel Cabu Peñes en xunu de 1938 y nomaes 'Les Candases'. Los sos restos tán baxo esta tierra». Los residentes en la parroquia gozoniega no están de acuerdo con nombrar a uno de los bandos y así se lo hicieron saber durante una reunión celebrada ayer.

Las familias ya habían logrado el visto bueno del Ayuntamiento y del cura de la parroquia, pero el cementerio pertenece, según las escrituras, al pueblo, es decir, a los vecinos. Por ello, son los residentes quienes tienen la última palabra. «Había medio centenar de personas en la reunión. No se negaron a colocar la placa, solo pedían que se cambiase el texto», explicó Esther García, presidenta del colectivo vecinal.

Acudir a los tribunales

Esta decisión hizo aumentar la tensión entre los asistentes y los familiares que se encontraron en la reunión. Los descendientes de Las Candasas llegaron incluso a advertir de que acudirían a los tribunales si no les dejaban colocar la placa. «Están muy indignadas y dolidas. Nosotros no teníamos nada que ver con esto, pero ya hemos puesto a nuestros abogados a trabajar», afirmó Luis Miguel Cuervo, integrante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ni la entidad ni las descendientes de las fusiladas entienden cuál es el problema en reconocer que las mujeres fueron asesinadas por el franquismo.

«Fue un feminicidio y eso no puede negarse», insistieron. Al parecer, según criticaron, desde la entidad vecinal les tuvieron esperando más de un mes hasta que ayer celebraron la reunión, en la que, según los familiares, «fueron bastante desagradables».

Desde la asociación de vecinos de Bañugues explicaron que «si hubiesen cedido y cambiado esa parte del texto no habría habido problema, pero a nosotros amenazas ninguna», defendió García. La presidenta lamentó «el tinte que ha tomado esta situación» y quiso dejar claro que «la junta directiva no tenía ni voz ni voto. Habrían podido colocar la placa, pero ahora el pueblo ya no quiere ni eso»,.

Las Candasas fueron fusiladas en el Cabo Peñas en 1938. Sus cuerpos aparecieron días después flotando en la playa gozoniega de Bañugues y fueron los vecinos quienes recuperaron sus cuerpos y las enterraron en el cementerio de la parroquia. «Se las ha cuidado durante ochenta años, todos los días tenían flores», recordó García.

Hace un año, la Asociación por la Recuperación para la Memoria Histórica llevó a cabo su exhumación y ahora querían colocar esta placa.