Los vecinos de Cabranes protestarán el domingo por la supresión de la Xana Llevan un año esperando por una reunión con el alcalde para hablar sobre su decisión de eliminar esta figura del festival del arroz con leche A. G.-O. SANTOLAYA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:08

La polémica por la supresión de la figura de la Xana y sus damas del festival del arroz con leche de Cabranes parecía este año haber pasado a un segundo plano. Nada más lejos de la realidad. Los vecinos dicen estar «más cabreados que nunca». Al parecer, llevan esperando un año para reunirse con el alcalde, Gerardo Fabián, para trasladarle su postura sobre esta decisión e intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. El encuentro, que había sido propuesto por el propio regidor tras la edición del año pasado, todavía no se ha producido. «Es una falta de respeto», aseguran los vecinos. Ante esta situación, un grupo ha decidido reunirse el domingo para protestar durante el pregón que tendrá lugar el domingo a partir de las 13 horas. Lo harán, eso sí, en silencio y sin armar ningún lío.

Acudirán vestidos con el traje tradicional y, con su presencia, pretenden mostrar su malestar por la situación. «No queremos ir más allá porque llevamos mamando la fiesta desde que nacimos y le tenemos respeto. Es nuestra fiesta», explican. El año pasado ya habían animado a aquellas mujeres que en su día fueron nombradas xanas o damas a acudir con la banda.

Para los vecinos, la decisión del Ayuntamiento de suprimir estas figuras no tiene sentido. Por ello no habían perdido la esperanza en que esta edición pudiesen recuperarse. No están en contra, aseguran, de añadir nombramientos nuevos como el de Xanín, pero se muestran contrarios a acabar con una tradición que lleva más de treinta años. Defienden, además, que ninguna de las mujeres elegidas a lo largo de la historia se sintieron utilizadas o floreros, «como llegó a comentarse alguna vez el año pasado».

Elección de María José Hevia

«Hasta el momento nos han dado muchas explicaciones, aunque ninguna directamente nos ha llegado del alcalde. Primero fue un tema de política, luego de feminismo y por último que no había sitio en el quiosco», critican. Por eso, destacan la necesidad de que se lleve a cabo dicha reunión.

Los vecinos alaban, por su parte, la elección de María José Hevia como ganadora del 'Grano de Oro'. «Nos parece acertadísimo. Tanto ella como su hermano han llevado el nombre de Cabranes por todo el mundo. Desde el Ayuntamiento destacan también que ha trabajado por recuperar el traje tradicional, pero ellos ahora quieren acabar con otra tradición. Es incoherente», afirman.