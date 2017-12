Vecinos y comerciantes de Trasona llevan cuatro días sin línea de teléfono y red de internet Una avería en la estación de telecomunicaciones provocada por el corte de cables en las obras de la autovía ha dejado sin cobertura a los usuarios S. G. TRASONA. Martes, 5 diciembre 2017, 00:07

Las obras de los enlaces al PEPA en la autovía están causando más problemas que los derivados del tráfico a los vecinos de Trasona. Muchos de ellos permanecen hoy, tras cuatro días, casi incomunicados al carecer de línea de teléfono y red de internet. Este problema, que se detectó el pasado jueves, se debe a una avería en la estación de telecomunicaciones. Esta se habría visto afectada por una de las máquinas que trabajan en los enlaces, que habría roto algunos de los cables de comunicación que dan servicio a las diferentes compañías.

Aunque en un primer momento fueron prácticamente la totalidad de los vecinos los que se quedaron sin servicio de teléfono e internet, algunos ya han conseguido volver a la normalidad, mientras que otros permanecen sin servicio y enfadados por la falta de soluciones.

«Tienen que arreglarlo ya, esto para muchos es urgente. En Trasona vive mucha gente mayor que depende del teléfono fijo, no pueden tenernos una semana así», recalcan algunos de los afectados. Aunque no solo han sufrido las consecuencias de este problema vecinos particulares, sino que algunos establecimientos comerciales de la zona se han visto afectados ya que ni cajeros, ni datáfonos ni máquinas que utilizan la red de internet funcionaron.

El centro comercial ParqueAstur veía como sus cajeros se quedaban sin servicio, como las tiendas solo podían cobrar en efectivo y como la administración de loterías no podía ofrecer sus servicios al carecer de internet. «Llamas a las compañías pero como es un problema según ellas ajeno no te dan una solución. Que lo están mirando», dicen los vecinos.

Sus quejas las han hecho llegar también a través de las redes sociales y no descartan recurrir al Ayuntamiento de Corvera para que medie en el problema. «Los más jóvenes necesitan internet para muchas cosas, otros trabajan con ello y no pueden estar incomunicados. No es un problema pequeño. Un día es entendible por esa avería, pero ya ha terminado el fin de semana y seguimos igual, sin línea», lamentan.

En un primer momento también se vieron afectados vecinos y comercios de Avilés, en especial del barrio de Llaranes que se nutren de la misma línea de telecomunicaciones.