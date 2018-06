Los vecinos juzgan insuficiente el rebacheo del paseo marítimo de Candás Un autobús circula por el paseo marítimo, recién abierto al tráfico rodado. / A. G.-O. Critican que haya zonas de la vía sin rematar y están seguros de que «para el verano que viene habrá un nuevo parcheo» A. G.-OVIES CANDÁS. Domingo, 3 junio 2018, 00:49

Los vecinos de Candás han dado un suspenso al rebacho del paseo marítimo, en el que el Ayuntamiento ha invertido 29.000 euros y que este fin de semana se abrió a la circulación y al paso de los peatones. Para los usuarios, las obras han resultado «insuficientes» y consideraron que «en un breve periodo de tiempo será necesario volver a desarrollar una nueva actuación. Para el verano que viene volverá a hacer un parcheo sobre el actual».

Desde la asociación vecinal han sido muy críticos desde el primer momento con esta actuación. Su presidente, Luis Fernández, considera que el gasto «no resuelve el serio problema del inadecuado firme del paseo para el tráfico que soporta». La entidad espera conocer pronto el estudio sobre la vía al que se comprometió la alcaldesa, Amelia Fernández, para la sustitución del firme y la remodelación definitiva del entorno, así como los plazos para su ejecución.

En la calle, las opiniones son también críticas. Marcelino Menéndez cree que la causa del deterioro de la vía es «el exceso de peso de los vehículos». Por ello, no entiende que «sigan dejando circular a los autobuses. El subsuelo no soporta las cargas. Cuando llueve, ves como el agua que arroya se filtra por el suelo hasta salir por el muro y eso es porque no hay sólido debajo», explica. Para él, una de las soluciones pasaría por sustituir los adoquines actuales por una rodadura de asfalto como en el resto de carreteras del concejo.

Menéndez también ha lamentado que en su momento se sustituyera la balaustrada blanca del paseo por una de acero. «Es una aberración. Antes era una maravilla», manifiesta el vecino.