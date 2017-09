Vecinos de Laviana dicen que «el agua sale de color marrón»

No es la primera vez que los vecinos de la parroquia gozoniega de Laviana ven como «el agua de los grifos sale de un color marrón», dicen, que a simple vista parece no estar en condiciones de ser consumida. Una situación que ha vuelto a repetirse desde la madrugada del martes. Según denuncian, el líquido que llega de la red general no parece potable, teniendo que utilizar agua embotellada para el consumo.

«En los últimos tres o cuatro años, esto viene sucediendo en varias ocasiones, así como que el agua tenga demasiados sedimentos, tanto antes como después de ser hervida», afirman desde la Asociación de Vecinos El Enlaze. Por eso, esperan que desde el Ayuntamiento tomen las medidas necesarias para poner fin a esta situación, antes de que pueda causar algún problema de salud entre los vecinos.

Asimismo, desde la entidad critican que todavía no se hayan limpiado y desbrozado todas las carreteras de la parroquia. «Es muy necesaria una limpieza de cunetas y arcenes en los caminos y carreteras que tanto dan acceso a la parroquia, como los de la misma parroquia», aseguran. Una de las vías que necesita una actuación es la que va desde la AS-329 hasta la GO-14, es decir, desde el poblado de Endasa hasta el Campo de la Iglesia.