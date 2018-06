Los vecinos piden la apertura de la taquilla de billetes de la estación de autobuses maliaya Rafael Carlos de Valdés, en la taquilla cerrada de la estación. / A. G.-O. Critican que son los trabajadores de la cafetería quienes atienden a los pasajeros y plantean acudir al Defensor del Pueblo ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:09

La estación de autobuses de Villaviciosa cuenta con una taquilla de venta de billetes que «nunca ha funcionado y no tenemos a nadie que nos informe de los servicios. Sacamos los tiques de corto recorrido en el autobús pero para los viajes de larga distancia tenemos que desplazarnos a las oficinas de Gijón». Así lo manifiesta un grupo de vecinos según los cuales «la sala se utiliza para guardar las cajas de bebidas de la cafetería. La terminal está hecha una porquería, habría que solucionar estas deficiencias porque no presta un servicio público». Uno de ellos, Rafael Carlos de Valdés, ha solicitado en varias ocasiones reunirse con el alcalde, Alejandro Vega, para abordar las deficiencias que presenta la infraestructura maliaya.

Sin nadie que se haga cargo de la venta de billetes, la estación de autobuses no ofrece ningún servicio de atención al viajero. Incluso los paneles informativos «están en desuso. Los pasajeros que necesitan información tienen que preguntársela a otros usuarios o a los camareros de la cafetería. Ellos son los que se encargan de abrir y cerrar la termina», indica De Valdés. De ahí, la reclamación de abrir la taquilla, la cual, según explica, «es utilizada como almacén y en el cristal tienen pegados unos carteles con los horarios de las líneas que no entiende nadie, y mucho menos la gente mayor».

En la actualidad, es el Consorcio de Transportes el que se encarga de la gestión de la estación, aunque como defienden los vecinos, debería ser el Ayuntamiento, al encontrarse dentro del casco urbano, el que se hiciese cargo de la infraestructura. Es por esta razón que De Valdés lleva desde principios de mes solicitando una reunión con el alcalde, de quien todavía no ha recibido respuesta. «Cada dos días presento una solicitud para que me reciba pero sigo esperando, cuando tenga una docena de solicitudes sin respuesta las presentaré ante el Defensor del Pueblo», asegura.

La estación, que fue inaugurada en 2011, tampoco cuenta con personal de seguridad. Al principio, según explican los vecinos, había dos guardas «pero con el tiempo acabaron echándolos. Quiero sentirme seguro en la estación. Por el invierno, a partir de las 18 horas, ya es de noche y no sabes lo que puede pasar», apunta De Valdés. En su caso, además, sufre una discapacidad del 59%, por lo que resalta la necesidad de que las instalaciones cuenten con un servicio sanitario .

Sin vigilancia

Según él, «es obligatorio. Una vez me dio un ataque epiléptico y tuve que estar tirado en el suelo hasta que llegó la ambulancia», recuerda. Según dice, «esto puede pasar, no es tan inusual». A la espera de que el alcalde de Villaviciosa tome cartas en el asunto, este grupo de vecinos afirma que «estamos solos en esto». El estado de los baños también es motivo de denuncia. Dicen que «solo se limpian una vez al día con la cantidad de gente que los usa. Las tazas de algunos inodoros están tiradas por el suelo, no ofrece un servicio adecuado».