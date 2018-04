Un vehículo vuelca al salirse de la vía en El Palomo El vehículo accidentado en la carretera Luanco-Avilés. :: P. G.-P. Sábado, 21 abril 2018, 00:15

Un turismo con matricula O-8916 CG, marca Renault Laguna, sufrió un accidente ayer en el tramo de la carretera AS-238, Luanco-Avilés a la altura del núcleo rural de El Palomo. Al parecer, según testimonios de los vecinos, la causa del suceso que tuvo lugar alrededor de las 20 horas, fue a una salida involuntaria de la vía, sin que el ocupante sufriera daños físicos. No obstante, este periódico al cierre de la edición no pudo confirmar este particular. Esta zona donde tuvo lugar el accidente es conflictiva debido a la existencia de incorporaciones de vías locales.