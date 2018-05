Veintiocho agricultores estrenan los huertos urbanos de Los Campos Sorteo y reparto de los veintiocho huertos urbanos, ayer en Los Campos. / JOSÉ PRIETO El Ayuntamiento sortea las parcelas y las casetas de aperos y sacará de nuevo a sorteo los cinco terrenos libres S. GONZÁLEZ LOS CAMPOS. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:15

Los huertos urbanos de Los Campos recibieron ayer a los primeros agricultores. El Ayuntamiento realizó el sorteo público de las diferentes parcelas y sus correspondientes casetas de aperos tras el que se procedió a la entrega de llaves. A partir de ahora y durante tres años los adjudicatarios podrán utilizar sus terrenos para diferentes plantaciones. El uso de estos huertos es gratuito y tan solo tendrán que hacer frente al gasto del consumo de agua, estimado en unos 43 euros trimestrales.

Lejos de estar ocupados en su totalidad por jubilados, en Corvera se han animado muchas personas jóvenes a tener sus propias cosechas en los terrenos habilitados por el Consistorio. Así, de los veintiocho inscritos, ocho son jubilados, seis desempleados y el resto son personas de entre dieciséis y 65 años empleadas. Por ahora quedan libres cinco huertos, que el alcalde, Iván Fernández, anunció ayer que sacarán de nuevo a sorteo. «A la convocatoria podrán acceder libremente todas las personas que lo deseen, ya que lo que pretendemos es incentivar que todas las parcelas sean aprovechadas y así lo hemos consensuado con todos los grupos con representación municipal en el Ayuntamiento», explicó el edil socialista.

Los huertos urbanos se han construido en la finca ubicada al lado de la iglesia de Los Campos y tras el instituto de Corvera. Cada huerto ocupa una superficie de cuarenta metros cuadrados y todos cuentan con su correspondiente caseta de aperos. Anexo a ellos se ha habilitado también un pequeño aparcamiento para favorecer el acceso de los usuarios de los huertos. La concesión les da libertad ahora para cultivar en ellos los productos que deseen. Tendrán tres años para crear sus propias cosechas, tal y como se viene haciendo en Avilés o Castrillón que ya cuentan desde hace años con este tipo de huertos urbanos.

En esta primera convocatoria de uso de los huertos se recibieron 35 solicitudes, pero algunas no cumplían con los requisitos por motivos como no llevar empadronado una año en el concejo, no estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o pertenecer a la misma unidad familiar que otro solicitante. «Tal y como se recogía en las bases de la convocatoria, como no se llegaba al tope del cupo de jubilados y desempleados, se hizo la redistribución de los sobrantes en estas dos categorías y se sumaron al cupo de 'otras situaciones' cubriendo así todas las solicitudes que cumplían con los requisitos», explicó ayer Iván Fernández en la entrega de las llaves.