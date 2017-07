Verbenas, fuegos artificiales y desfile de peluquería en las fiestas de Las Vegas El concejal Rafael Alonso, Juan Manuel González y José Manuel Fidalgo, presidente y tesorero de la Asociación de Vecinos el Conceyu, muestran el cartel en la 'plaza roja'. / MARIETA Las actividades se celebrarán desde mañana viernes hasta el lunes en la 'plaza roja' del parque de Europa y su entorno J. F. GALÁN las vegas. Jueves, 6 julio 2017, 08:14

Música en directo, atracciones para los más pequeños, animación infantil, fuegos artificiales y hasta un desfile de peluquería componen el programa de las fiestas de Las Vegas, desde mañana viernes hasta el lunes, con la 'plaza roja' del parque de Las Vegas como centro neurálgico. Allí, bajo un carpa, se celebrarán las verbenas mientras que las atracciones infantiles se instalarán en el cercano aparcamiento inferior de las piscinas municipales.

La novedad es el desfile de peluquería, a las nueve de la noche de mañana viernes en el salón de actos del centro Tomás y Valiente organizado por el peluquero Agustín Hernández. Con anterioridad, a las siete de la tarde, un pasacalles de la Banda de Gaitas de Corvera anunciará el inicio de las fiestas, organizadas por la Asociación de Vecinos El Conceyu, de Las Vegas, y el Ayuntamiento. Después, a partir de las once de la noche, la Orquesta Tekila amenizará la primera de las tres verbenas.

Las actividades del sábado comenzarán a las cinco de la tarde con el reparto, en la carpa, del vino y el bollo a los socios de la entidad vecinal La música comenzará a sonar a las nuevo de la noche con 'Discomovil' y a las once de la noche la Orquesta Clan Zero tomará el relevo. Ya el domingo, animación infantil a cargo del payaso Tato y, a partir de las once, actuación del Grupo Beatriz, con una pausa a las once para dar paso a los fuegos artificiales. Como despedida, las atracciones de feria ofrecerán el lunes precios reducidos.

Las atracciones de feria se instalarán en el aparcamiento inferior de la piscina municipal

Juan Manuel González, presidente de la asociación de vecinos, subrayó durante la presentación del cartel, ayer viernes, que «la colaboración del Ayuntamiento, de los socios, comerciantes y de los vecinos en general hacen posible que podamos disfrutar de estas fiestas y demuestran que cuando todos remamos en la misma dirección se llega a buen puerto».

El concejal de Festejos, Rafael Alonso, se refirió «al trabajo que realizan las asociaciones que organizan las fiestas de las distintas parroquias, Si desde hace ya tiempo están obligados a afrontar las cuotas de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), este año también han tenido que aportar gran cantidad de documentación sobre las atracciones de feria para constatar que todo está en regla y debidamente homologado», señaló.

También se refirió a la normativa que obliga a solicitar permiso al gestor nacional de navegación aérea para lanzar voladores y vuelos artificiales, dado que Corvera se encuentra en el radio de influencia del Aeropuerto de Asturias y uno de los pasillos aéreos que utilizan las aeronaves en las maniobras de aterrizaje pasa justo por encima de Las Vegas.