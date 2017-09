«Villaviciosa es la capital de la manzana de calidad» Las autoridades, en primera fila, en una plaza del Ayuntamiento abarrotada de público. / A. G.-O. El maliayo recuerda cómo disfrutaba en su infancia del circuito urbano de karts que se montaba con motivo de las fiestas del Portal El pregonero Tino Cortina propone hacer un esfuerzo para mantener la cultura y las tradiciones sidreras ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 9 septiembre 2017, 07:53

Un llamamiento para proteger el entorno y mantener la cultura sidrera. Tino Cortina, llagarero y presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Sidra de Asturias, destacó en su pregón para inaugurar las fiestas del Portal la importancia de luchar por un sector que «supone un interesante suplemento en la economía familiar» de muchos asturianos. «La manzana y la sidra, ¿tienen futuro? Sí, uno que depende en gran parte de nosotros mismos», aseguró Cortina en el acto que tuvo lugar en una plaza del Ayuntamiento, abarrotada para la ocasión.

Ligado al mundo de la sidra desde bien pequeño, cuando «corría para arriba y para abajo por el llagar de Samielles», Cortina recordó que ha crecido rodeado de manzanos, «siempre a la sombra de mi padre. De ahí, que no se imagine una Villaviciosa sin pomaradas. «Debemos encontrar el equilibrio que nos permita mejorar y conservar este bonito espacio del Paraíso Natural del que disfrutamos los que vivimos aquí, aunque sin olvidar que es necesaria una actividad económica sostenible de la que poder comer», apuntó.

PROGRAMA PARA HOY Deportes A las 10.30 horas, se disputará el VI Torneo de Fútbol Sala. Por la mañana también se celebrará el cross Tazones-Villaviciosa. Por la tarde, regata de piraguas. Música El Teatro Riera acogerá el XX Certamen Coral, a las 20 horas. En el Pelambre, segunda verbena. Juegos Durante toda la jornada, en la plaza del Ayuntamiento, habrá hinchables, pintacaras y skate.

El llagarero hizo hincapié en la labor que desde el Consejo Regulador están desarrollando en ese sentido con la inclusión de 54 variedades nuevas. El objetivo de esta medida es hacer frente a la entrada de producto foráneo en la elaboración de sidra asturiana causado, según Cortina, por la vecería. Causa, por la que los manzanos dan mucha fruta un año -como ocurre esta temporada- y poco o nada el siguiente. «Nos mata», reconoció. Es una tendencia que ni llagareros, ni productores han sabido paliar en los últimos años.

Villaviciosa es uno de los concejos más influyentes en la denominación de origen con algo más de 182 hectáreas de manzanos que vienen a representar el 30% de la superficie total inscrita en el Consejo Regulador. Y Cortina lo remarcó: «¿Y por qué Villaviciosa? Pues porque la villa es la tierra de la manzana por excelencia. ¡La capital de la manzana de calidad!», aseguró. La elección del llagarero para dar el pregón de las fiestas coincide, además, con la celebración del Festival de la Manzana, el próximo 12 de octubre.

Pero no todo el pregón giró en torno al mundo de la sidra. Cortina, maliayo de nacimiento, ha vivido los festejos de la villa desde que era pequeño. «De nuestra fiesta del Portal he disfrutado prácticamente de todo. El cross, la carrera ciclista y el fútbol siempre me gustaron, pero he de reconocer que el motocross y aquel circuito urbano de karts eran lo mejor para mi gusto», recordó, no sin explicar que «con el tiempo uno va creciendo y entonces si de cía lo pasaba bien, de noche aún mejor. Como me decía el otro día un buen amigo por teléfono: Tino, no lo contarás todo, porque menudes juergues».

No quiso acabar su pregón sin aludir al gran emperador Carlos V a falta de diez días para que se cumpla el quinto centenario de su llegada a la costa de Tazones. «Seguramente en esa época ya habría algún llagar empezando a mayar la manzana. Sin lugar a duda el a la postre emperador fue el primer entendido en sidra. ¡Tuvo que ser muy duro para él abandonar el Paraíso!», afirmó.

El pregón de Cortina, donde se aunaron dos de las principales características de Villaviciosa, la sidra y la fiesta, sirvió para inaugurar las celebraciones del Portal en un acto que contó con la presencia del presidente norteamericano, Donald Trump, quien, según explicó, está haciendo el Camino de Santiago. El empresario pudo conocer a los reyes de esta edición: Eva Amandi Tomás, como reina; el rey, John Meana Solís y la dama, Alba Naredo Teja. En lo que respecta a la monarquía infantil, los títulos recayeron en Mara Mateos Rodrigo y Manuel Moreno.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Vega, quiso destacar que «en un contexto complejo y difícil para nuestro país, desde Villaviciosa podemos decir que, sin renunciar a nuestra cultura y a nuestros derechos como comunidad, nos sentimos plenamente integrados».

Día de los deportes

La noche finalizó, como desde hace dos años, con el espectáculo pirotécnico y la actuación de la orquesta Marimba. Las fiestas continuarán hoy con una jornada deportiva. A las 10.30 horas, comenzará el VI Torneo de Fútbol Sala, organizado por Rodiles Sport. Media hora más tarde, cientos de corredores saldrán desde Tazones en dirección a Villaviciosa, con motivo del Cross Ruta Imperial Carlos I. Por la tarde, a las 17 horas, habrá competición de piraguas y durante todo el día los pequeños tendrán juegos infantiles.