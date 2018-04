Villaviciosa inicia el plan para 'legalizar' más de una docena de casas en Careñes La comisión de Urbanismo da el visto bueno a la propuesta de Alcaldía para poner en marcha su tramitación en el Pleno de mayo EVA FERNÁNDEZ VILLAVICIOSA. Sábado, 21 abril 2018, 00:15

Después de dos décadas, más de una docena de vecinos de la parroquia de Careñes ven cómo se inicia el proceso para normalizar urbanísticamente la construcción de sus viviendas. La comisión de Urbanismo celebrada el pasado jueves dio el visto bueno a la propuesta de Alcaldía de iniciar la tramitación del Plan Especial de Áreas Degradadas por la Edificación (PEADE) y acordó iniciar estos trabajos. La Oficina Técnica Municipal de Arquitectura ha elaborado un marco normativo para desarrollar este plan especial y ahora será necesario incorporar diversos informes técnicos para que el Pleno lo pueda aprobar inicialmente, en principio en el mes de mayo, para sacarlo después a información pública.

El alcalde, Alejandro Vega, destacó que «es algo muy esperado en Careñes y reivindicado por la asociación vecinal y por la federación de vecinos (Faavvi)». Por ello, la presidenta de Faavvi, Rocío Vega, consideró que «es un triunfo. Gracias al desarrollo de este plan especial del suelo no urbanizable se establecerán una serie de normas para que estas construcción queden legalizadas. Así no corren peligro y no pueden ser derribadas por el Plan de Costas. Han sido años de lucha pero ha merecido la pena». Vega recordó que «en su momento presentamos alegaciones para que se previese este plan de áreas degradas. En Villaviciosa tenemos dos. Éste de Careñes y Misiego, aunque son dos casos diferentes porque en Misiego, junto a Rodiles, es un área de campamentos ilegales y caravanas. En Careñes, son viviendas residenciales donde los vecinos llevan años reclamando una normativa para normalizar su situación».

La presidenta de la federación vecinal explica que «ésta zona era de fácil solución, lo podía hacer el Ayuntamiento con los recursos propios y pedimos que no se durmieran en los laureles para que no quedase sin desarrollar porque con una normativa se pueden legalizar estas casas». Comenta que «están ubicadas en una zona costera, donde no se puede edificar pero ya estaban construidas cuando salió la normativa. Se levantaron mediante una autorización verbal con el equipo de gobierno de la época y nunca tuvieron un estatus legal a pesar de que no suponen impacto para el medio ambiente».

Gastos

Los arquitectos municipales han elaborado un marco normativo para desarrollar el PEADE de Careñes que deberán tramitar, después de pasar por el Pleno, a nivel autonómico. En él se recogen todos los pasos a seguir para el desarrollo del plan especial, los usos permitidos en el área afectada, las repoblaciones, el levantamiento de cierres ganaderos, la utilización de vehículos motorizados vinculados a las explotaciones agrarias. Vega advierte de que «supondrá un gasto para los vecinos adaptar sus propiedades a la normativa pero es una buena solución».