Las voces graves visten la popular Danza del Portal Un total de 130 personas participaron en la Danza que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento. / A. G.-O. La Coral Capilla de la Torre se une por primera vez a la Banda de Música en el acto principal del día grande | La organización adelanta una hora la misa para favorecer a la hostelería y retransmite el baile a través de las redes sociales ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Lunes, 11 septiembre 2017, 10:21

Las voces de los bailarines y del público presente acompañan desde hace años a los instrumentos de la Banda de Música de Villaviciosa para marcar el ritmo de la Danza del Portal. Una unión que crea en la plaza del Ayuntamiento un ambiente mágico y a la que este año se han sumado, por primera vez, las voces graves de la Coral Capilla de la Torre. Todo pensado para ensamblar, unir y dirigir a las 66 parejas participantes que, una vez más, realizaron a la perfección la coreografía que fue retrasmitida a través de las redes sociales. «Ha salido mejor que en los ensayos», reconoció uno de los bailarines, Eduardo Rodríguez, al finalizar el acto.

Junto a él, son muchos los jóvenes maliayos que apuestan por continuar con una tradición que «debe mantenerse» y que pasa de generación en generación. Ese es el caso de Lola Rodríguez, de 17 años, quien lleva ya cinco participando en la Danza, al igual que el resto de miembros de su familia. Fue su hermano quien animó a Eduardo a sumarse a este día. «Un día venía de entrenar y me lo propuso. No me lo pensé dos veces», dijo.

PROGRAMA DE HOY 10 30 horas. Concurso de dibujo infantil y juegos. De 16 a 18 Recogida de la bolsa de colaborador. 17 30. XXXIII Concurso Regional de Sidra Natural. 19 30. Jira familiar y espectáculo para niños. 23 Actuación de Nando Agüeros y Los Sabineros.

Silvia y Daniel

Es su iniciativa la que permite tener una cantera más que garantizada. Desde Silvia Toyos, de 11 años, hasta el pequeño Manuel Moreno, quien, además, este año ostenta el título de rey infantil, sin olvidarse de los más veteranos, como Faustino Sanz, con 82 años. Todos ellos consiguen sacar adelante todos los años uno de los actos más importantes del calendario festivo de la villa. Y es que, cuando el gusanillo de bailar la Danza llega, ya no vuelve a irse. Eso fue lo que le pasó a Gloria Jiménez, natural de Villaviciosa y que actualmente vive en Oviedo. «Llevo diez años y voy a seguir bailando mientras pueda», aseguró.

El párroco Andrés Fernández, originario de Siero, fue el encargado de la homilía de este año. «Es un día tan importante para Villaviciosa. Supone una sorpresa y una alegría para mi poder estar aquí participando», afirmó. Su sermón se centró en el papel que María tuvo durante la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Un discurso que le permitió reflexionar sobre aquellas personas que creyéndose poseedores de la vida de los demás juegan con ella. Tanto con «la vida nacida como con la no nacida, pero sí engendrada».

Este año, desde el Ayuntamiento apostaron por adelantar la misa una hora con el objetivo de favorecer a la hostelería. Una medida que, según el alcalde, Alejandro Vega, tuvo muy buenos resultados. Al igual que el carrusel clásico instalado por primera vez junto al Consistorio y que se ha convertido en la atracción preferida de los más pequeños. La fiesta continuará hoy con un repleto y variopinto programa de actividades.