«La maternidad es cosa de dos, pero la reducción de jornada la pide la mujer» Eva Rodríguez, consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez, dueña de Masymas: «Cuando veo el listado de empresarios siempre me digo: '¿dónde estamos las mujeres?'. Aún es mínima nuestra presencia en alta dirección y no lo entiendo» Domingo, 24 diciembre 2017

Niega con la misma vehemencia tanto ser la 'enchufada' del jefe como ceder algún día a vender la empresa. Por mucho dinero que le pongan sobre la mesa, algo que, asegura, ya pasó. La pequeña de la tercera generación de Hijos de Luis Rodríguez ha hecho suya la filosofía familiar, que se basa en el mérito del esfuerzo y que los fundadores de la empresa, sus abuelos paternos Luis Rodríguez y Macrina Cuervo, inculcaron a sus hijos. De ellos nació la red de distribución que tiene a los supermercados Masymas como principal exponente. Eva Rodríguez (Oviedo, 1972) está al frente hoy de 1.500 empleos y confiesa que, a veces, no duerme. Le preocupa la baja natalidad y, sobre todo, la escasa presencia de la mujer en puestos de alta dirección. Y lo dice desde una empresa pionera en implantar un plan de igualdad.

-¿La jefa de cuantos?

-¡Jefa! Es una palabra que no me gusta (se ríe). Prefiero responsable. Hay 1.500 familias que dependen de las decisiones que se toman aquí. Ojo, cuando digo aquí no hablo de mí. Somos un equipo de diez personas.

-¿Es usted la enchufada del jefe?

-(Risas) No. Somos tres hermanos y mi padre nunca nos dirigió hacia la empresa. Nos dio libertad absoluta para estudiar. Si llegué aquí fue porque, al acabar la carrera, me presenté a unas oposiciones para Hacienda. Suspendí y me vine abajo. Nunca había suspendido.

-Si no 'enchufada', sí 'empollona'...

-(Risas) Nooo, siempre me gustó mucho estudiar. De hecho, pensé que me había salido muy bien el examen, nunca lo olvidaré: Valladolid, julio, un calooor. Para animarme, mi padre me dijo: 'Anda, vete a la nave a ayudar a tu tío Gerardo con la contabilidad'. Fui por tres meses...

-¿Y hasta hoy?

-Sí, en diciembre de aquel año mi tío se jubilaba y me propusieron hacerme un contrato.

-¿Trabajaba en 'b'?

-(Risas) Hombre, no trabajaba, ayudaba... Como cuando de estudiante, para ganar dinero para mis cosas, iba los veranos a trabajar en la caja de los Cash & Carry. Y a hacer los inventarios (suspira)...

-¿En el siglo XXI es necesario contar a mano cada producto?

-Sí. El inventario es fundamental, por los robos, porque puede haber pedidos cambiados de tienda o, por ejemplo, un palé de ginebra, que supone mucho dinero, oculto tras uno de detergente. Es un trabajo muy arduo, pero clave. Nosotros, ahora, en la tienda que abrimos en Intu lo hemos externalizado.

«2010 fue un año muy duro»

-Esa tienda es la primera mediana superficie incrustada en un centro comercial. ¿Si no puedes con el enemigo, únete a él?

-(Risas) Ha sido una apuesta muy medida que está dando buena respuesta. En Europa hay muchos.

-Vuelvo a su currículo. De contrato temporal a consejera delegada.

-(Risas) Bueno, han sido años de mucho trabajo. Ha habido momentos muy duros. En 2010, cuando me nombraron directora general, fue el momento álgido de la crisis y, además, tuvimos la refinanciación de una deuda bancaria... No sé cuánto dormí aquel año, pero sí recuerdo que bajé muchos kilos.

-Que la pequeña de la tercera generación lleve la empresa, ¿deja muchos cadáveres en el armario?

-(Risas) No oculto nada, porque la historia se sabe. Hubo momentos duros. Si en la segunda generación, entre hermanos, se solucionaba todo con un abrazo, con la tercera, de seis primos, hubo más...

-¿Tiranteces?

-Sí, digamos tiranteces. Pero ya está todo solucionado y reina la paz. Estamos todos tranquilos trabajando para la cuarta generación de Hijos de Luis Rodríguez. Impera la filosofía de la familia: el mérito del esfuerzo. Y, además, la de hablarlo todo. Dejarse algo dentro es malo.

-Si no fuera la hija del dueño, ¿sería usted la consejera delegada?

-No sé qué hubiera sido de mi futuro, pero sí creo que daría todo por mi trabajo, como hago aquí. Creo que el mérito se reconoce.

-Cambio la pregunta, ¿al frente de su empresa habría otra mujer que no fuera la hija del dueño?

-Creo que sí. Llevo trabajando en esta empresa veintiún años y ha habido y hay directivas que son de la familia y que no lo son. En esta empresa existe, desde hace muchos años, un plan de igualdad. Es verdad que, en otras empresas, hay una concepción machista, porque ves que otras mujeres lo cuentan. Que tienen techo, que han sufrido acoso.

-¿Usted lo ha sufrido?

-No. Pero está claro que algo sucede. Cuando veo el listado de empresarios siempre me pregunto: '¿dónde estamos las mujeres?', Aún es mínima nuestra presencia en alta dirección y no lo entiendo.

80% de plantilla femenina

-Su empresa es mayoritariamente femenina.

-El 80% de los empleos, sí.

-Aún así, hay brecha salarial.

-Acabar con ella es uno de los objetivos del plan de igualdad.

-¿La maternidad sigue siendo cosa de mujeres?

-(Suspira) Parece que sí. Realmente, la maternidad es cosa de dos, pero aún hoy, al menos en mi sector, la inmensa mayoría, por no decir todas, las reducciones de jornada las piden las mujeres. Y eso que nosotros damos muchas facilidades.

-¿Si le pregunto a eso a su plantilla me dirá lo mismo?

-Entre 1.500 siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo, pero aseguro que las facilidades son máximas: en horario, en ayudas para guardería, tenemos una bolsa de horas para visitas médicas... Tanto para ellas como para ellos, pero siempre las solicitan ellas.

-Puede ser su elección.

-Estoy convencida de que, en la mayoría de los casos, es por elección personal. Pero también creo que, a veces, nos cuesta delegar esa función.

-¿Siente que ha renunciado a algo?

-No. No soy peor madre por trabajar y no estar siempre. Hace tiempo que cambié ese chip.

-¿La lucha por la conciliación de la vida familiar y laboral no les beneficia también a ellos?

-¡Claro! Reconozco que, a veces, me sentía mal cuando no venía por la tarde. Pero me decía 'Eva, y ¿cuando estás de viaje días?'. Insisto, hay que saber delegar.