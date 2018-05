Un matrimonio de Toledo, sospechoso de timar a dos ancianas en Gijón y Oviedo La Policía cree que la pareja usó el tocomocho y la estampita para hacerse con joyas y miles de euros EL COMERCIO Gijón Martes, 22 mayo 2018, 02:01

La Policía Nacional ha identificado, aunque aún no los ha detenido, a un matrimonio de Toledo como posibles autores de dos estafas en Oviedo y Gijón. La pareja pertenecería a un clan de timadores y habrían logrado estafar a dos ancianas miles de euros y joyas con cupones no premiados de la ONCE y billetes falsos. Los timos de la estampita y del tocomocho habrían sido los métodos usados.

Una de las víctimas, explicó la Policía Nacional, logró identificar fotográficamente a sus dos estafadores, que no pudieron ser localizados y detenidos hasta el momento. «Pese a parecer que se trata de un delito del siglo pasado, y que rememora películas del cine español de la transición, a día de hoy se sigue cometiendo en nuestras ciudades estos delitos por parte de varios clanes familiares dedicados a estos hechos por toda la geografía nacional», indicaron en Policía Nacional, que añadió que la semana pasada se denunciaron en Asturias varios delitos de estafa vinculados al tocomocho y la estampita.

Fue el grupo de delitos económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Asturias el que logró identificar a dos personas autoras de un delito de estafa por el método del tocomocho ocurrido en Oviedo, y de los que se sospecha pudieron cometer también en el mismo día en Gijón por la técnica de la estampita. Los sospechosos tienen antecedentes por delitos similares.