El PP advierte de que la oficialidad del asturiano «será una invasión de la vida de las familias» 00:42 Piña Mercedes Fernández critica el apoyo de fuerzas como el PSOE y el Ayuntamiento de Gijón a las posturas lingüísticas de la «izquierda más radical» DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Martes, 6 febrero 2018, 16:58

El PP no se mueve ni un ápice en su postura frontal contra la oficialidad del asturiano. Y, además, no la esconde: “Nos oponemos rotundamente la imposición de la cooficialidad. Y lo decimos claramente, sin ambigüedades”. Así lo reiteró esta mañana la presidenta regional de los populares, Mercedes Fernández , durante la presentación en la sede autonómica del partido, en Oviedo, de una jornada que mañana se celebrará en Gijón sobre las consecuencias que la cooficialidad tendrá para los asturianos. En ella, la líder del PP regional arremetió contra aquellas formaciones, como el PSOE, o el equipo de gobierno de Gijón, de Foro, que apoya la oficialidad, por “abrazar la bandera de la izquierda radical más radical”, en alusión a Podemos e IU, los principales impulsores de la cooficialidad de la llingua.

Mercedes Fernández aseguró que el PP “defiende el asturiano, su uso y su promoción”, pero insistió en que “nos oponemos a imposiciones, como la que se nos quiere trasladar”. Es por ello por lo que defiende el desarrollo de la ley de uso y promoción del asturiano, impulsada en 1998 por el PP durante el gobierno de Sergio Marqués. “Es perfectamente aplicable y fue un hito en la defensa del asturiano”.

La presidenta del PP razonó su oposición a la oficialidad en base a cuatro puntos: que el asturiano “ya está protegido”, contemplará obligaciones en la Educación, supondrá mas gasto y burocracia y, a juicio de Fernández, “será un obstáculo para nuestras empresas”. De esta forma, advierte la presidenta de los populares, los asturianos deben ser conscientes de que la cooficialidad “será una invasión de la vida de las familias”.

Mercedes Fernández reiteró sus críticas a Foro Gijón. El apoyo del equipo de gobierno que preside Carmen Moriyón ala oficialidad, tras la moción presentada por Xixón si Puede en noviembre, “hizo saltar nuestras alarmas”. La líder del PP regional lamentó que la formación forista de esa ciudad se haya alineado con la “radicalidad” y recordó que el acuerdo electoral suscrito con Foro Asturias para concurrir en coalición a las elecciones generales de 2015 no incluía la oficialidad del asturiano. Esas alarmas saltaron también cuando en la Junta Foro no apoyó las iniciativas impulsadas por el PP contra la oficialidad del asturiano. En este sentido, cabe recordad que Foro no apoyará el dictamen de la comisión de estudio sobre el asturiano, que plantea iniciar esta misma legislatura los trámites para la oficialidad, y ha decidido presentar s7 propia propuesta, que aboga por una oficialidad sin imposiciones.

Preguntada si estas posiciones podrían condicionar el traslado de ese pacto de cara a las elecciones autonómicas de 2028, Mercedes Fernández prefiere ser cauta, aunque no cierra tampoco la puerta: “Analizaremos la evolución de los acontecimientos y esperemos alguna rectificación”.

Las acusaciones de “radicalidad” también las trasladó al PSOE, que en el último congreso regional incluyó la oficialidad en su programa. “Es una pena que por sólo tres votos -38 a 35- los socialistas hayan cambiado su posición contraria a la oficialidad”, lamentó.

La jornada que mañana organizará el PP en Gijón contra la oficialidad incluye una mesa redonda en la que participarán el profesor de la universidad de Oviedo, Felix Fernández Castro; el catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona y ex presidente de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas, y Joaquín López, un asturiano que emigró a Baleares y que regresó a Asturias tras “sufrir” la inmersión lingüística.