Mieres afirma que su campus ya está «listo para acoger Educación Física» frente a otras opciones Instalaciones deportivas del campus universitario de Barredo, en Mieres. / J. M. PARDO El Ayuntamiento de Gijón manifiesta su «sorpresa» por la decisión del rector de llevar esos estudios al Caudal, «cuando se trata de una vieja reivindicación nuestra» A. FUENTE / IVÁN VILLAR MIERES / GIJÓN. Miércoles, 12 julio 2017, 02:55

La directora de la Escuela Politécnica de Mieres ha sido y es una de las principales defensoras del campus universitario de Barredo. Conocidas son sus reclamaciones de nuevas titulaciones y cursos de postgrado para dar contenido a las instalaciones. Por eso, para Asunción Cámara sería una «muy buena noticia» que la Universidad de Oviedo optase, finalmente, por el complejo del Caudal para albergar el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tal y como sopesa la Universidad de Oviedo. Y es que el centro cuenta con unas modernas y amplias instalaciones deportivas que están siendo infrautilizadas en la actualidad, dice. De hecho, el Ayuntamiento y la institución académica están ultimando un acuerdo para que puedan ser usadas por los vecinos del concejo para un mejor aprovechamiento.

Se dispone de un polideportivo con pista completa, gimnasio, sauna, una sala polivalente, dos pistas de tenis, cuatro de pádel, campo de fútbol de hierba artificial y un circuito de carrera. «Contamos con el equipamiento necesario para albergar este tipo de formación», apuntaba sin dudar la directora.

La idea, recuerda Cámara, no es nueva. «Ya en las elecciones al rectorado, uno de los candidatos, José Muñiz, acudió a este centro a hacer una propuesta en este sentido y, entonces, nos pareció muy bien. Por lo que ahora también compartimos esta idea de Santiago García Granda». Mieres, continuaba, es el lugar «ideal» para este tipo de formación ya que se dispone del equipamiento necesario para ello en una formación «que es muy práctica»; pero además, continua, hay espacios para albergar aulas y está la residencia de estudiantes.

La formación que se imparte en la actualidad en Mieres es netamente técnica: se ofrece el grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, el de Geomática, el de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, el de Ingeniería Civil, y el doble grado en Ingeniería Civil y de los Recursos Mineros y Energéticos. «Pero hay antecedentes en el país de una Politécnica que alberga una escuela deportiva, y se encuentra en Madrid. Por lo que es posible que nuestro campus sea capaz de acoger esa nueva titulación», afirmó la directora.

Esa satisfacción no es compartida, no obstante desde el Ayuntamiento de Gijón. La concejala de Educación y Cultura, Montserrat López, manifestó su «sorpresa» por el anuncio del rector (aunque sea haya hablado solo de una posibilidad de llevar el nuevo grado a Mieres) y recordó que esos estudios eran una vieja demanda del campus gijonés y que así se planteó en las reuniones que el gobierno municipal mantuvo a los candidatos al Rectorado durante la última campaña electoral universitaria. «Creo que instalaciones como las de Gijón, donde se puede practicar cualquier deporte, no las hay en ningún sitio», señaló la edil. En noviembre fue la propia alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, quien reclamó en un acto público en Madrid esta titulación. «Pocas ciudades hay tan aptas como Gijón para ofrecer en su campus grados y másteres relacionados con el deporte», indicó entonces, remarcando que «el deporte forma parte del alma gijonesa». El gobierno municipal gijonés también hizo ayer hincapié en el convenio que el Ayuntamiento mantiene con la Universidad, que reporta cada año a la institución académica más de medio millón de euros.