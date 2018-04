Mieres boicoteará el área central por la ubicación de los nuevos estudios Ramón Argüelles (centro) junto al alcalde mierense Aníbal Vázquez, José Manuel Rodríguez, del PP, y el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez. Por la derecha, Gaspar Llamazares, Patricia García, de Somos, y Gloria Muñoz, del PSOE. / PABLO LORENZANA El alcalde se define como un «adalid» del proyecto metropolitano, pero declina seguir en él y niega «empezar una guerra con otro concejo» A. F. G. / D. FERNÁNDEZ MIERES / OVIEDO. Martes, 1 mayo 2018, 02:38

El alcalde de Mieres lo tiene claro: «No acudiré a reuniones del área metropolitana central hasta que no se resuelva este problema». Aníbal Vázquez se refería a la ubicación del grado de Deportes, que reclama para el campus de Barredo, y que se disputa con Gijón y Oviedo. El regidor entiende que son, precisamente, este tipo de cuestiones las que se tienen que tener en cuentan para el futuro desarrollo de la zona urbana regional. Por eso dice con seguridad: «No pienso aparecer».

«No voy a empezar una guerra con ningún otro municipio; en la vida nadie me va a decir que si tiene que ser este ayuntamiento o el otro», matizó Vázquez, quien se presentó como «uno de los adalides» del área central. Pese a ello, la semana pasada Mieres se ausentó de una reunión clave en este proyecto que impulsa el Principado y busca mejorar la coordinación entre las administraciones que operan en la zona central.

IU acusa al Principado de desatar el «peligro localista» al tardar en respaldar esta opción

En esa cita los consultores contratados por la Consejería de Infraestructuras desgranaron un diagnóstico sobre cómo potenciar el transporte público. El estudio detalla una serie de mejoras para lograr que 244.500 desplazamientos diarios que ahora se hacen en coche partículas pasen a librarse en autobús y de ellos, unos 8.300 tienen lugar precisamente en Mieres. El consejero Fernando Lastra trató de desligar la polémica del grado respecto al área central, indicando que precisamente el pulso lo que demuestra es la necesidad de incrementar esa coordinación.

No lo ven igual en IU. El regidor mierense mantuvo un encuentro ayer con los diputados de regionales de su mismo partido. Al respecto, Gaspar Llamazares respaldó al alcalde señalando que es el Gobierno regional el que «tiene en sus manos la decisión política a tomar para no enrarecer más la situación desde el punto de vista local y para no dar un paso atrás en relación al área metropolitana central; porque si sobre la primera decisión importante no se tienen criterios, poco podemos esperar del área metropolitana».

Cuestión de «justicia»

A juicio del diputado de IU, «la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, y a Mieres le corresponde el grado. Hay una inversión hecha que se debe rentabilizar». También enarboló «razones de política territorial». Para el portavoz autonómico, urge que el Principado se posicione en favor de Mieres porque «cuanto más tarde en dar un criterio que no cuestiona la autonomía universitaria sino que la desarrolla, más peligro localista tenemos».

La entrevista con el grupo parlamentario forma parte de una ronda de contactos en la que el alcalde de Mieres trata de «recabar el apoyo de cada uno de los partidos que tiene representación en el consejo de la universidad, que es donde supongo se tomará la decisión».

«La autonomía universitaria está llevándonos a un campus que agoniza»

Vázquez puso en cuestión que la última palabra deba corresponder a unos gestores universitarios ajenos a la influencia política: «El tema de la autonomía universitaria, no creo que sea así; está llevándonos diecisiete años después a estar como estamos». Se refería a que «no podemos seguir así; va agonizando el campus mientras otros sitios están en otro cantar. Guste o no la Universidad tiene tres campus, en Oviedo, Gijón y Mieres».

En sus encuentros, el primer edil persevera en una idea que se retrotrae al origen del complejo de Barredo. «Todo el mundo sabe que el campus de Mieres nace con la voluntad de ser una fábrica del saber, pero también entraba dentro de los elementos que iban a transformar las cuencas; veníamos de la minería, la industria y el carbón, y por decisiones ajenas dejaron al territorio sin ello», desgranó. El proyecto universitario era «una de las estrellas» de la reconversión, pero su resultado hoy está lejos de lo esperado. «No nos podemos resignar a tener, diecisiete años después un campus con la mitad de estudiantes y la deriva es que cierre solo. No hará falta que nadie apague la luz», lamentó.