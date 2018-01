Mieres, con 22 grados, marca la décima temperatura más alta de toda España El mal estado de la mar, con olas que alcanzaron 7,55 metros en la bahía de Gijón, impidió pescar a la flota de bajura M. M. C. GIJÓN. Miércoles, 17 enero 2018, 03:04

Varias localidades asturianas marcaron ayer temperaturas inusualmente altas para mediados de enero, pero si alguna destacó fue la de Mieres, que se coló entre las diez más calurosas de toda España, al mismo nivel que Alicante, Valencia, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas. Mieres registró ayer una máxima de 22 grados, mientras que la más elevada de todo el país se alcanzó en Sagunto, en 24,7.

En el Principado, otras zonas con unas máximas muy elevadas fueron las de Amieva (20,9), Pola de Lena (20,7), Gijón (19,6) y Piloña (19,3). Por contra, las mínimas no alcanzaron temperaturas negativas y, por ejemplo, en Leitariegos no se bajó de los 3,7 grados y en Mieres, que también alcanzó la segunda más baja de la región, se sitúo en 5,8. Otros lugares tradicionalmente fríos, como puede ser Pajares, no descendió de los 5,8 grados.

Lo que parece claro es que la situación cambiará hoy. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura que a lo largo del día las temperaturas irán en descenso, que será notable en gran parte del interior de Asturias. Además, la cota de nieve bajará de 1.800 a 1.200 metros. Se esperan lluvias, especialmente por la mañana.

Por otro lado, continuará el mal estado de la mar hasta mañana al mediodía, cuando el aviso naranja, por olas que pueden alcanzar los ocho metros, pasará a ser amarillo.

En la tarde de ayer fue cuando el Cantábrico presentó un peor estado, lo que imposibilitó que la flota de bajura asturiana se pudiera hacer a la mar. Las olas de mayor envergadura se registraron a partir de las 13 horas. Fue en ese momento cuando la boya de Puertos del Estado ubicada frente a la bahía de Gijón registró una ola de 6,09 metros. Desde entonces, que pasaran de seis metros fue normal, hasta llegar a las siete de la tarde, cuando una ola alcanzó los 7,55 metros.