Revilla: «Si Asturias quiere osos, tenemos 87 a su disposición»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tuvo ayer en Fitur palabras para la muerte de 'Tola' y dijo que «me da pena, porque siento la muerte de todos los animales, pero esto demuestra que 'Furaco' no fue el culpable de que no hubiera descendencia», en referencia a la cesión del macho a Asturias para intentar un programa de reproducción en cautividad.

Revilla añadió que «se dijo en aquel momento que habíamos mandado un oso 'rana' y se ha demostrado que 'Tola' era un poco mayor. Porque 'Furaco', desde que volvió, no para. Tenemos certificados 18 hijos». Además, el presidente cántabro hizo un ofrecimiento al Principado y dijo que en el Parque Natural de Cabárceno «tenemos 87 osos a disposición de Asturias. Esta vez, que escojan ellos, para que no digan que les mandamos los que no funcionan», bromeó.