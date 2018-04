Miles de ciudadanos llenan plazas y calles para mostrar su solidaridad con la víctima

Gritos, pancartas y muchas lagrimas de impotencia llenaron calles y plazas de toda España, en manifestaciones llenas de mujeres, hombres y niños para mostrar su solidaridad a la joven madrileña víctima de 'la Manada' y la indignación que sienten por una condena tan leve. Los lugares más emblemáticos de ciudados y pueblos se llenaron de miles de ciudadanos. En Madird, el lugar escogido fue el Ministerio de Justicia. La manifestación estaba convocada para las ocho de la tarde pero media hora antes ya había un centenar de personas, mujeres y hombres, en la calle San Bernardo. 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada', corean al compás del 3x3, acompañado de palmas. En la cercana calle del Pez, dos jóvenes escriben una pancarta. 'Os da más reparo sentenciar una violación que cometerla', escribe una con rotulador sobre cartulina púrpura. «Estoy llena de rabia e impotencia», explica Esther, de 19 años, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. «Que no, que no, que no tenemos miedo», grita la multitud, que empieza a ocupar la calle a lo largo. «Madrid será la tumba del machismo», sigue el coro. Daniel, vecino de Malasaña de 46 años, avanza hacia la gente con las manos ocupadas. En cada una, una hija. De nueve y siete años. Ellas se suben en un bolardo, para ver mejor. La mayor dice saber de qué va todo esto. «Sí tocan a una, nos tocan a todas», ruge la gente. El padre les explica qué quiere decir. «En el ambiente de los jóvenes no hay cambios, sigue siendo una sociedad supermachista», dice.