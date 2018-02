El Ministerio de Defensa lleva a los colegios «la cultura de las Fuerzas Armadas»

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, firmó ayer un convenio con la asociación de centros de enseñanza privados para llevar la cultura de defensa a las aulas y facilitar que profesores y alumnos conozcan la labor y los valores de las Fuerzas Armadas.

Cospedal y el presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Jesús Núñez Velázquez, rubricaron en la sede del ministerio este convenio marco que Defensa quiere ampliar también a los centros públicos y concertados. «En otros países está el debate sobre servicios obligatorios o no. Aquí hace ya tiempo que terminó pero eso no es óbice ni tiene que ser contrario a que tengamos una auténtica cultura de defensa en nuestro país», reivindicó la ministra. Este es el primer paso del plan de cultura de la defensa que el ministerio quiere hacer público en los próximos meses y que tendrá la intención de trasladar a la sociedad la función y los valores de las Fuerzas Armadas.

Con este acuerdo, profesores de centros de enseñanza privados podrán recibir cursos impartidos por Defensa o los alumnos visitar instalaciones militares como museos o cuarteles para conocer de primera mano la labor de los Ejércitos o la Armada. «Enseñar a nuestros jóvenes cómo son sus Fuerzas Armadas y cómo les protegen es una buena manera de reivindicar nuestra nación, inculcar los valores de solidaridad, pertenencia a la nación y defensa de nuestro modelo de convivencia, derechos y libertades, y nuestro reconocimiento como españoles», subrayó Cospedal.

La ministra avisó de que «una sociedad que no sabe defenderse y proteger sus valores es una sociedad llamada a no tener éxito». Y por ello insistió en la importancia de inculcar la cultura de defensa a los más jóvenes para que sean conscientes de que no hay derechos sin seguridad.

Por su parte, el presidente de ACADE, una organización que integra a más de 3.800 centros privados de enseñanza de todos los niveles, reconoció que, «una vez desaparecido el servicio militar, hay una separación de los más jóvenes con las Fuerzas Armadas». Jesús Núñez Velázquez cree necesario que los estudiantes conozcan la labor de las Fuerzas Armadas y sus valores y que, a la vez, los profesores puedan recibir formación de cultura de la defensa para poder trasladarla a sus alumnos en las aulas.

Más defensa en las aulas

La firma de este convenio llega apenas unos días después de que EL COMERCIO diera a conocer la intención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de introducir conceptos de defensa y seguridad nacional en las enseñanzas obligatorias a través de las asignaturas de valores sociales y cívicos, para Primaria, y de valores éticos, para Secundaria. El objetivo es que las comunidades autónomas integren en los currículos educativos «acciones que fomenten una visión integrada de la paz, la defensa y la seguridad». Una decisión acogida con prudencia por el consejero de Educación, Genaro Alonso, que indicó que «es posible que esos contenidos se puedan tratar en otras materias».