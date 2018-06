La ministra de Turismo quiere «transformar» el sector con el Principado como referente En el centro, el presidente Javier Fernández, la ministra Reyes Maroto, el consejero Isaac Pola y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, con otras autoridades. / ÁLEX PIÑA Reyes Maroto se reunirá con patronales y autoridades para definir «una nueva hoja de ruta». El auge de las visitas está saturando destinos, avisa RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Miércoles, 27 junio 2018, 01:55

El turismo aporta ya el 14,9% de la riqueza nacional pero lo hace con un modelo desequilibrado. En Barcelona la presión de los visitantes está segando las opciones de los jóvenes para vivir de alquiler, Palma de Mallorca ha prohibido arrendar pisos a turistas e Ibiza adolece de falta de médicos y policías por las dificultades para proveerles de vivienda. Al recibir la cartera de Industria, Comercio y Turismo, la ministra Reyes Maroto encontró que al respecto «el anterior Gobierno no nos ha dejado marcada una hoja de ruta», de ahí que entre sus primeros cometidos sitúe «diseñar una estrategia» nacional para el turismo. Queda tarea por delante pero la ambición es elevada. «El Gobierno apuesta por la transformación del modelo turístico, basándolo en la innovación, la accesibilidad, la sostenibilidad y la gobernanza», esbozó.

Maroto acudió al Principado para inaugurar el II Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes, que reúne a unos 60 ponentes y 600 participantes venidos de todos los continentes. Avanzó que las expectativas para este verano «son muy buenas; el año pasado batimos el récord y la tendencia es muy positiva», una progresión con riesgos, pues ahora mismo ya «en algunos destinos tenemos saturación». Para redistribuir esos flujos y que «la riqueza llegue a todas las partes del territorio», la ministra anunció su intención de reunirse con las patronales y convocar la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas para ir perfilando esa nueva estrategia nacional en la que Asturias será la referencia.

El turismo rural, dice Fernández, «no fue la panacea ni compensó la destrucción de empleo»

«Las cifras no deben ser solo el motor que mueva nuestras políticas, hay que consolidar y diversificar. Y hablar de distintos productos turísticos», indicó. En referencia al Principado, explicó que es «un entorno de turismo verde, que está muy poco visible en toda la estrategia» nacional actual. «Queremos vender que la marca España no es solo patrimonio y cultural, sino también estos modelos».

Asturias «ha destacado siempre por el respeto al medio ambiente, el turismo rural y la gastronomía», glosó la ministra. Ese modelo «es fundamental; si hablamos de modelo sostenible en materia de turismo, no podemos hacerlo si no es en ese marco», reconoció la ministra Maroto. En sus primeras reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas está advirtiendo que los gobiernos autonómicos «lo que me piden es que incluyamos en la agenda medidas para visibilizar y potenciar el turismo verde».

El «gran solar»

En la inauguración de las jornadas el presidente del Principado, Javier Fernández, se excusó por caer en «la inmodestia» de hacer repaso del modelo asturiano. Según dijo, se trata de «una historia reciente y de éxito» que se remonta al inicio de la democracia. Asturias era entonces «el gran solar de la empresa pública», con un conglomerado de astilleros, fábricas de armas, fertilizantes y demás que «fue jibarizado y, en la mayoría de los casos, privatizado», con los costes de empleo y «la humareda constante de las barricadas como telón de fondo».

Una deriva de reconversión que no dista de la que el propio presidente teme si progresa la política de cierre de térmicas anunciada por la ministra de Transición Ecológica. Detrás de estas instalaciones está buena parte del tráfico de El Musel, la utilidad de la variante de Pajares y la capacidad de suministro a la industria pesada.

Quizás por ello, ante una posible aliada necesaria como la titular de Industria, Fernández ahondó en los padecimientos provocados por la reconversión. «Para los asturianos es un relato sabido, pero merece la pena que ustedes también lo conozcan», argumentó. «Pueden imaginarse cuál era el ánimo depresivo de una sociedad que contemplaba cómo se desmoronaba su paisaje económico a marchas forzadas y sin posibilidad de retorno», explicó Fernández.

En ese contexto el Gobierno autonómico apostó por el turismo rural, implantando en 1985 el eslogan de 'Asturias paraíso natural', y abriendo un año después el hotel La Rectoral de Taramundi. «He destacado bastantes veces el escepticismo con el que fueron recibidas aquellas iniciativas. Piénselo: frente a industrias públicas pesadas, con grandes bases de empleo, maquinaria y producción, empresas turísticas privadas y ligeras, sujetas al capricho de los visitantes», manifestó. «Además aquí llueve, y no pocos días precisamente; ¿cómo íbamos a adentrarnos a competir con un 'todoterreno', donde el Mediterráneo, con su sol y playas, turismo británico y alemán al alza, llevaba todas las de ganar'», planteó.

Un 8,2% del PIB regional

Pese a las dudas iniciales, el resultado tres décadas después es que el Principado ha superado la barrera de los dos millones de visitantes anuales, el gasto de los visitantes se incrementó un 8,2% el curso pasado y el sector supone ya el 11% de la riqueza medida en Producto Interior Bruto (PIB) y el 12% de los empleos.

«No ha sido la panacea, no ha compensado la destrucción de empresas y empleo, pero ha contribuido de tal manera a la diversificación económica que nadie concibe hoy el porvenir de Asturias sin una fuerte, consolidada y creciente implantación del sector turístico», dijo Fernández. Para el presidente, lograr ese «pequeño relato con buen final» fue posible gracias al paisaje de la región, la fauna, la gastronomía, el prerrománico y, también, «hubo además buena gestión». «Esa capacidad fue el componente fundamental; no hemos malbaratado ni uno solo de esos recursos», abundó Fernández.

Esa sería la fórmula asturiana que la ministra quiere potenciar en la nueva agenda nacional, pero el sector está experimentando otras dinámicas analizadas ayer en el congreso.

La más evidente y que es el santo y seña del foro, es la del turismo inteligente, un concepto que alude a «aquel que permite aprovechar toda la oferta existente en el lugar, sea cual sea su amplitud y diversidad», en palabras de Fernández. Se trata de extender el uso de las nuevas tecnologías para que el visitante pueda anticipar mejor lo que se va a encontrar, planificar su experiencia en el lugar de destino, y a su vez, permitir a las empresas y anfitriones modular su oferta.

«El ministerio viene trabajando en los últimos años en más de veinte destinos inteligentes, y próximamente con los alcaldes de todas ellas está previsto constituir la red de destinos inteligentes de España», anticipó Reyes Maroto. Por ahora ninguna ciudad de la región forma parte de ese listado que, en palabras de la ministra, ha situado al país como «líder mundial de los destinos inteligentes».