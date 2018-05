«Mira moza, no voy a firmar por el grado de Deportes en Gijón porque soy el alcalde de Mieres» Anibal Vázquez, en el centro, reclamando el grado de Deportes para Mieres. / JUAN CARLOS ROMÁN La campaña de recogida de firmas para solicitar los estudios en Gijón llegó hasta el mismo Anibal Vázquez en los aledaños de El Molinón ALEJANDRO FUENTE Mieres Jueves, 3 mayo 2018, 17:10

Ocurría en la tarde del domingo, antes del partido del Sporting en las inmediaciones de El Molinón. Se han habían instalado mesas en las que se pedía la firma de todos los asistentes al encuentro frente al Albacete para lograr estos estudios para la ciudad, una campaña avalada por el equipo de gobierno que encabeza Carmen Moriyón. Pero al menos una persona que no quiso apoyar esta iniciativa. «Señor, es que se trata de una cuestión importante para la ciudad», insistía luna joven con una carpeta en una mano y el bolígrafo en la otra. Pero el ciudadano, erre que erre, que no firmaba. «Mira moza, no voy a firmar porque soy el alcalde de Mieres», contestaba finalmente el hombre. Y es que Aníbal Vázquez acudía al estadio gijonés, como cada domingo que hay partido, a ver a su equipo del que es socio. Y ese era el único Deporte del que quería saber esa tarde. La mujer no insistió más.