«Mira, moza, no firmo a favor de Gijón porque soy el alcalde de Mieres» Nicanor García, portavoz de Ciudadanos en la Junta, estrecha la mano del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. / PABLO LORENZANA Aníbal Vázquez se reúne con el PSOE, que insta a la Universidad a «acabar con su indecisión», y con Ciudadanos, que pide parar la presión política A. FUENTE / E. RODRÍGUEZ MIERES / OVIEDO. Viernes, 4 mayo 2018, 04:20

No toda la ciudadanía firmó el domingo a favor de la implantación del grado de Deportes en Gijón en la campaña puesta en marcha antes del partido del Sporting en las inmediaciones de El Molinón. Había mesas en las que se pedía la firma para lograr estos estudios para la ciudad, una iniciativa avalada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro. Pero hubo una persona que no quiso apoyar esta iniciativa. «Señor, es que se trata de una cuestión importante para la ciudad», insistía una joven con una carpeta en una mano y el bolígrafo en la otra. Pero el ciudadano, erre que erre, que no firmaba. Hasta que al final, tuvo que dar una explicación que dejó a la peticionaria sin respuesta. «Mira, moza, no voy a firmar porque soy el alcalde de Mieres», le decía el regidor, Aníbal Vázquez (IU), quien acudía al estadio a ver a su equipo. De hecho, es socio del Sporting.

La anécdota se conocía ayer después de que Aníbal Vázquez se hubiese reunido por la mañana, en Oviedo, con los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del PSOE, encuentros en los que le acompañaron los portavoces de los grupos municipales y en los que recordó que «el campus de Mieres costó 131 millones de euros de todos los asturianos y está sin desarrollar». «En otros sitios pasa esto y acabas en la cárcel», aseguró.

El diputado de la primera formación, Nicanor García, señaló que, «entendiendo las razones del alcalde acerca de la infrautilización del campus mierense, es la Universidad la que, con una planificación técnica y en función de unos criterios académicos, debe decidir y mirar por el interés general». Dijo que su grupo «prefiere huir de localismos» y consideró que «otros partidos políticos hacen pocos favores presionando para que el grado vaya a uno u otro lado».

«Incomprensible silencio»

Al término de la reunión con el PSOE (en la que estuvieron presentes el portavoz del grupo parlamentario, Marcelino Marcos Líndez y la diputada Verónica Vior), Líndez instó a la Universidad a que «ponga fin a su indecisión» en relación al título y tildó de «incomprensible el silencio que ha guardado hasta el día de hoy». En ese sentido recordó que en julio de 2017 «el rector ya expresó su predilección por implantar el grado de Actividad Física y del Deporte en la comarca del Caudal».

«Con el respeto a la autonomía universitaria», recordó que el primer paso en este tipo de procesos es «analizar si es necesario y elaborar un informe de viabilidad». Y subrayó que en el acuerdo de financiación con la Universidad «se incidió en la conveniencia de realizar una planificación de acuerdo a las necesidades del campus de Mieres».