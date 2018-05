Moriyón: «Los estudiantes son lo primero y se merecen que el grado de Deporte esté en Gijón» La alcaldesa defiende el carácter público de la enseñanza universitaria y asegura que el proyecto de la ciudad «es el mejor» E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Miércoles, 2 mayo 2018, 03:15

Han pasado cinco días desde que el Ayuntamiento de Gijón inició su campaña de movilización para concienciar de que «Gijón reúne las mejores condiciones para acoger el grado de Deporte», enseñanza universitaria que disputa con el campus de Mieres. Aludía el mismo viernes a que «la ciudad ofrece las mejores instalaciones y una de las estructuras más potentes de España, incluyendo los deportes acuáticos y marítimos, e infraestructuras complementarias imbatibles: terrenos del campus, comunicaciones y alojamientos», sin olvidar «las sinergias que se crearían» por ubicarse en la Universidad Laboral, en la Milla del Conocimiento, al lado del Parque Científico y Tecnológico, la Escuela Politécnica de Ingeniería o el Hospital Universitario de Cabueñes.

Desde entonces, la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha aprovechado cada evento deportivo para poner de manifiesto que la villa de Jovellanos «tiene el mejor proyecto». Lo dijo el sábado, antes de la celebración de la Media Maratón. «Tenemos el mejor proyecto y Asturias no se merece que se desarrolle en otro lugar que no sea nuestra ciudad».

Lo volvió a repetir el domingo cuando pidió el apoyo para recabar firmas en Mareo y El Molinón. Y ayer (jornada en la que se recababan más rúbricas en el Grupo Covadonga) insistió en ello, haciéndose eco de que la ciudad acoge estos días del Programa de Desarrollo para entrenadores de la Liga estadounidense de béisbol, con una treintena de alumnos asturianos. «Es el cuarto que se organiza en Europa y se lleva a cabo en Gijón. Este tipo de acciones son las que nos hacen no dudar de que los estudios de Deporte tienen que estar en Gijón». Será la Universidad quien, objetivamente y en función de criterios técnicos, tome la decisión. Aludiendo a las palabras del propio equipo de gobierno de que dicha resolución «debe de basarse en el interés del conjunto de la población de Asturias», Carmen Moriyón hizo hincapié ayer en que «los estudiantes son lo primero y no se merecen que el grado se implante en otro sitio que no sea Gijón».

Asimismo, tras llevar recabadas más de 6.500 firmas a favor de la candidatura (a través de internet y los puntos de recogida distribuidos durante el puente por la ciudad), puso de relieve «el carácter público» de la propuesta, impulsada por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. El Ayuntamiento -que tiene suscrito un convenio con la Universidad de 524.000 euros anuales- se ha comprometido a aportar un millón más en cuatro años para que el grado sea factible. Constaría de 60 plazas; un curso se desarrollaría en Oviedo, aprovechando los laboratorios vinculados a varias de las asignaturas, y tres en Gijón, en la Universidad Laboral y las instalaciones municipales que dispone a su disposición el Ayuntamiento, a las que se sumarían las que entidades deportivas de la ciudad podrían ofrecer. Teniendo en cuenta los precios del presente curso, la matrícula saldría por 1.068 euros en la Facultad del Profesorado y por 3.795 euros en la del Padre Ossó, el centro adscrito de la Universidad que ha presentado su propia propuesta, pero centrándose en el campus de Mieres, cuyas instalaciones están infrautilizadas.

El alcalde del concejo minero, Aníbal Vázquez, también ha impulsado la campaña 'Mieres, ciudad universitaria, pero de verdad' y ha conseguido que los regidores de las Cuencas suscriban la llamada 'Declaración de Barredo' para potenciar unas instalaciones que «apenas cuentan con el 8% de la oferta de títulos de la Universidad de Oviedo», reclamar el grado y «recordarle el compromiso que adquirió en julio de 2017». Por Mieres apuesta también la presidenta del PP regional, Mercedes Fernández. No así los ediles de Gijón. La formación regional ve «lógico» que los concejales pidan el grado para Gijón y negó que existan tensiones internas. En similares términos se expresó IU, que a escala regional defiende la opción de Mieres, pero sostiene que en Gijón «hay autonomía municipal».