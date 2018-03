Las asturianas se suman al 8 de Marzo más reivindicativo

Este será el 8 de Marzo más reivindicativo de la historia con la primera huelga feminista en la historia de España. Razones no faltan: la brecha salarial que hace que la mujer cobre un 13% menos que un hombre cuando desempeñan trabajos similares, una diferencia que aumenta al 14,3% en las empresas con más de 200 trabajadores y se reduce al 9,4% en las compañías de menos de 10 empleados (según un estudio de Fedea); el techo de cristal por el que las mujeres no llegan al 20% de los puestos de decisión, mientras que en 15 empresas cotizadas del mercado continuo no hay consejeras y en 42, solo una, como muestra el informe elaborado por el IESE y Atrevia.

En cuanto a las prestaciones por desempleo son un 14,6% inferiores a las que reciben los hombres (755 euros mensuales ellas frente a 884 ellos), además de tener una tasa de cobertura por desempleo diez puntos porcentuales inferior, según un estudio presentado por CC OO; también cobran una pensión media de jubilación un 36,1% menor que los hombres; un mercado laboral en el que la precarización también les castiga ya que el 28% de los contratos a tiempo parcial que firman son inferiores a siete días y el 60% son inferiores a 12 meses; además en el que ocupan el 75% de los trabajos a tiempo parcial; también en las tareas del hogar, las mujeres dedican 4,8 horas al día al trabajo no remunerado (trabajo doméstico o cuidado de los hijos) mientras que los hombres sólo ocupan 2,4 horas con los trabajos del hogar, según un estudio de la OCDE.

María Neira, directora de Salud Pública de la OMS «No pedimos nada anormal, sino tener los mismos derechos»

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, apoya las movilizaciones del 8 de Marzo, un movimiento que le parece «fantástico», porque «aún queda mucho por hacer». «Lo que más me gusta es una especie de despertar por nuestra parte, que hay una especie de chispa que saltó por algún lado e incendió el espíritu combativo de las mujeres», asegura esta asturiana desde Ginebra, donde aún no se ha materializado la protesta del mismo modo que en España, aunque también celebrarán el día con charlas para abordar este asunto. «En Naciones Unidas, en mi departamento, el 75% somos mujeres, pero en los cargos directivos siguen siendo más hombres», se lamenta Neira, que también defiende que «no pedimos nada anormal, sino tener los mismos derechos».

Ángela Pumariega, regatista y campeona olímpica «Puede ser un día que marque la diferencia»

«Me parece bien que se haga esta huelga. Es un día clave para nosotras y un muy buen momento para reivindicarnos, pero queda mucho por hacer. Se están dando pequeños pasos y mañana puede ser un día que marque la diferencia. En mi ámbito no hay una diferencia salarial como en otros deportes. Nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos, por lo que está todo muy igualado y siempre se busca que compitan el mismo número de hombres y de mujeres. Pero sí es verdad que los grandes eventos de la vela siguen siendo un mundo aún dominado por los hombres. Cuando empecé a navegar en vela base éramos dos chicas compitiendo en el campeonato de España y ahora las cosas se están igualando. Mañana tengo que entrenar, porque empezamos un campeonato pasado mañana, pero tendré algún gesto para hacer visible mi apoyo a la huelga».

Ángeles Caso, escritora «No compraré en los sitios que no hayan dejado secundarla»

«Apoyo plenamente la huelga, por supuesto. Creo que no solo tenemos que hacer el paro laboral, tampoco debemos ir a ningún sitio donde no hayan dejado a las mujeres hacerlo. Me temo que muchas empresas privadas –peluquerías, cafeterías o tiendas...– no van a dejar a sus empleadas secundar la huelga. Tenemos la oportunidad de demostrar el poder que tenemos como consumidoras al no entrar en ningún sitio en el que las mujeres hayan sido amenazadas con perder su puesto de trabajo. Yo lo voy a hacer».

Ana Cano, expresidenta de la Academia de la Llingua «Hay que trabajar en el ámbito de las leyes y ponerlas en práctica»

«Me parece una convocatoria muy acertada. Todavía hay muchísimo que avanzar para conseguir igualdad. La sociedad sigue siendo muy machista. Hay que trabajar primero en el ámbito de las leyes y luego ponerlas en práctica. Es intolerable que siga habiendo casos de discriminación en todos los ámbitos. Además, está el tema de la violencia de género, algo que una sociedad como la nuestra no puede permitir. La huelga está totalmente justificada. Posiblemente tendría que haber una cada vez que aparece una víctima más de violencia machista. La sociedad tiene una responsabilidad tremenda en la educación. Secundaré la huelga, porque me gustaría vivir en una sociedad donde no se discriminase a nadie por ninguna razón. ¿Cuántas rectoras ha tenido la Universidad de Oviedo? ¿Cuántas presidentas del Principado?».

Soledad Córdoba, artista «Es emocionante que tantas mujeres alcen la voz para decir ‘basta’»

«Me da pena que se tengan que hacer estas cosas cuando la igualdad tendría que ser algo absolutamente asimilado y no tendríamos que reclamar nada. Es emocionante que tantas mujeres en el mundo se pongan de acuerdo para alzar la voz y decir ‘basta’. Yo me apunto. Donde más notamos la desigualdad las artistas es a la hora de exponer. Es súper evidente la diferencia de género en cuanto a visibilidad. Exponen mucho más los hombres y es algo que hay que corregir. En el mundo académico, siempre hay más mujeres en las aulas. Sin embargo, luego son los hombres los que aparecen más representados. Llega un punto en el que es tan obvio que algo se está haciendo mal que es normal que las mujeres digan ‘hasta aquí’».

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas «Hay estereotipos que dificultan el avance de las mujeres»

«Es una celebración importante que nos recuerda cada año que aún queda mucho camino por recorrer. A pesar de la igualdad legal, aún no hay igualdad real. Aún hay estereotipos de genero que operan dificultando el avance de las mujeres y la igual representación de las mujeres en todos los sectores. Aún tienen menos autoconfianza que los hombres para dar el paso adelante y llegar a lo mas lejos según su formación que es igual o mejor que la de los hombres. Aún hay una diferencia económica importante entre hombres y mujeres que, según el Foro Económico Mundial, no se igualará hasta dentro de más de 100 años, y esta diferencia va aumentando cada año. En el CNIO estamos muy concienciados, tenemos una Oficina de Mujeres y Ciencia y, cada mes es un 8 de Marzo para nosotros».

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) «Lo importante es la igualdad de oportunidades en la educación»

«Creo que es un día para celebrar que en nuestro país hay igualdad de oportunidades y que mujeres como yo pueden llegar a alcanzar puestos directivos si se preparan, trabajan y luchan por llegar a ellos. Lo importante es la igualdad de oportunidades en la educación. Es un día para poner a España como ejemplo de país que ha logrado que hoy las mujeres puedan desarrollarse como personas y como profesionales. Pero nos tenemos que dar cuenta de que todavía queda camino por recorrer dentro de nuestro país, pero sobre todo fuera de nuestras fronteras».

Penélope Cruz, actriz «La huelga es un paso en el buen camino hacia un cambio»

«Espero que lo que está pasando en nuestra industria sea una ayuda para que las mujeres sin un altavoz, a las que nadie les pregunta cómo es su vida, cuenten lo que les pasa». A favor de la huelga de hoy, Penélope Cruz deja «muy claro» que le «disgusta la brecha salarial» y espera que la huelga sea «un paso más en el buen camino y suponga el principio de un cambio muy necesario a nivel global».

Leticia Dolera, actriz y directora «Nos rebelamos contra el sistema, no contra los hombres»

«El feminismo se está rebelando contra el sistema, no contra los hombres» y explica que cuando buscó financiación para su primera película como directora le preguntaban quién había escrito el guión o si iba a dirigir ella sola. «¿Si hubiera sido un tío, me lo habrían dicho?»

Carina Corte, abogada «Apoyo el paro, pero tengo una clienta que me necesita»

«Tenía la custodia exclusiva de su hijo, ahora puede perderla y, con ella, la casa. Yo apoyo la huelga, pero esta clienta me necesita y la tengo que atender». Carina Corte es abogada en Gijón. Una de las que colabora con la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias y una que espera «mucho» de la cita de hoy. «Mañana habrá que seguir luchando, pero seguro que lo que ocurra hoy ayudará», confía, aunque reconoce que «queda mucho por hacer. Incluso entre nosotras mismas. A veces, las mujeres somos nuestro peor enemigo, porque somos nosotras las que educamos a los hijos». Debido a su profesión no sabe lo que es la brecha salarial, «pero sí la veo cada día», al igual que debido a su familia, no conoce lo que es el machismo. «En mi casa siempre mandó mi abuela. Vivimos en un matriarcado, como ocurre en la familia de mi marido». Pero, a diario tiene delante de su mesa «a mujeres que sufren machismo, que temen que les quiten a sus hijos».

Mayka Barros, secret. Movimientos Sociales IU «Un Estado democrático no puede mirar para otro lado»

«Desde IU nos sumanos a la huelga feminista», asegura Mayka Barros. «Motivos para esta huelga, por desgracia, sobran. Un Estado democrático no puede mirar hacia otro lado cuando una parte muy importante de su población, nosotras, tenemos minusvalorados nuestros derechos más fundamentales».

Josefina Martínez, filóloga «Soy feminista, pero esta es una huelga orquestada»

«Soy feminista. ¿Cómo no voy a serlo, si me lo he ganado todo a fuerza de codos? Pero esta me parece una huelga orquestada, además de que a las huelgas no voy por principio, porque tengo mucho que hacer en casa y en el despacho. Que vaya la gente joven, que es lo que tiene que hacer. Yo jamás me he sentido discriminada en mi trabajo en la Universidad, donde a igual trabajo ganamos el mismo sueldo, pero hay que reconocer que somos diferentes, que hay trabajos como el de bombero, en el que las mujeres no podemos competir, lo mismo que ellos no pueden dar vida y ser madre es maravilloso. Lo que no puede ser es el acoso sexual ni las muertes de tantas mujeres. Eso hay que cortarlo de raíz. Si es ‘no’, es ‘no’. Eso no puede ser».

Soraya Mayo Alonso. secretaria General de ATA «La mujer será libre cuando actúe sin remordimiento»

«Las autónomas representan el 35% del total de autónomos, en total 1.200.000 personas en este país. La equiparación de derechos con las asalariadas es una realidad. Además, desde el 1 de enero disponen de una bonificación por contratación de cuidado de menores y dependientes; no pagarán la cuota a la Seguridad Social mientras dure la baja de maternidad y si se incorporan antes de dos años, accederán a la tarifa plana de 50 euros. Todas estas medidas servirán para que más mujeres digan ‘no’ y dejen de ser esclavas en un mercado laboral que no las valora lo suficiente».

Cristina del Valle, cantante «Hay un antes y un después de este 8-M. Estamos golpeando fuerte al patriarcado»

«Apoyo la huelga absolutamente. Amistades Peligrosas y Tam Tam Go! lo haremos desde el escenario, con un concierto con entrada gratuita y en el que lanzaremos nuestros mensajes reivindicativos en homenaje a la lucha de las mujeres. Hay un antes y un después de este 8 de Marzo. Estamos cambiando el mundo, golpeando fuerte al patriarcado y haciendo grietas en el muro del machismo. Lo estamos pagando caro, pero que a nadie le quepa duda de que lo vamos a derribar».

Belén Murillo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias «Las mujeres seguimos sufriendo discriminación»

«Mi hijo de 17 años hace huelga. La educación que des a tus hijos hace mucho». La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA), Belén Murillo, hará huelga hoy. «Lo haré como trabajadora social y como presidenta del colegio». Lo hace porque «como feminista, creo en la igualdad y en los derechos humanos», algo que, en lo que corresponde a la mitad de la población aún no se respeta. De lo que ocurra hoy espera «grandes cosas. Sobre todo, que sirva para que reflexionemos sobre lo que ocurre. Con suerte, se darán los pasos para cambiar lo que ahora está mal».

Beatriz Cimadevilla, empresaria «No puedo cerrar mi hotel, pero sí haré huelga de consumo»

«Como propietaria de un hotel, no puedo cerrarlo, pero sí en la plantilla las trabajadoras tendrán facilidades para hacer huelga. Yo, por mi parte, la haré de consumo». Beatriz Cimadevilla es empresaria, propietaria de un hotel en Gijón y portavoz de su sector. Además, integra una ONG, Asturies x África, dedicada a cuidar, sobre todo, a las mujeres que peor lo tienen. «Todavía tenemos mucho camino que recorrer.