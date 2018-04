«Negociamos con varias aerolíneas para mejorar las conexiones», asegura Isaac Pola

«Entre 2014 y 2019, el Principado destinó 10.589.328 euros a distintas campañas e iniciativas. Para este ejercicio son 2.060.766. Estamos en conversaciones con distintas aerolíneas, tanto con las que tienen contrato como con las que no tienen actividad en Asturias, para tratar de diseñar instrumentos de promoción y campañas que permitan mejorar el atractivo».

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, anunció ayer que el Principado «negocia» con aerolíneas sin implantación en la región la posibilidad de que comiencen a operar en el aeropuerto de Asturias. Pese a que él mismo reconoció, a finales del año pasado, que «sin presupuesto regional» no hay dinero para nuevos convenios, en la sesión plenaria del Parlamento asturiano aseguró que «estamos en conversación con aerolíneas». Incluso fijó objetivos: «En el ámbito internacional, queremos mejorar las conexiones con Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal». En el nacional, «los hub de Barcelona y Madrid».

Lo dijo el consejero tras ser interpelado por la diputada de Foro Carmen Fernández, preocupada por el anuncio de EasyJet de que abandona la ruta a Londres a partir del próximo mes de octubre. La aerolínea británica de bajo coste, que llegó a Asturias en 2005 gracias a un convenio de promoción turística, dejó de percibir subvención regional en 2016, el mismo año en el que llegó competencia a su oferta. Iberia Express y Vueling ganaron el concurso abierto por el Principado para los vuelos a Londres y comenzaron a operar con los aeropuertos de Heathrow y Gatwick.

Llamada a EasyJet

«Hemos llamado a EasyJet para preguntarle por su decisión y nos han confirmado que dejarán de operar por motivos empresariales y de carácter comercial. Es decir, que o tienen una insuficiente ocupación o que la oferta de precios les resulta insatisfactoria», aseguró Isaac Pola. Respecto a que, tal y como adelantó EL COMERCIO, ni Iberia Express ni Vueling tengan a la venta pasajes para sus rutas británicas desde Asturias a partir de octubre, el consejero aseguró que «las dos compañías que operan continuarán».

No convencieron sus palabras a la diputada de Foro, quien considera «nefasta» la situación que se plantea para el aeropuerto asturiano, con «una mísera oferta». Una versión que no compartió Pola, para quien el aeropuerto asturiano «tiene la mayor oferta de su historia» y lleva «un incremento continuado desde hace tres años». No obstante sus cifras, la terminal regional, que este año cumple medio siglo, cerró marzo en negativo y fue el único aeropuerto del país en hacerlo.