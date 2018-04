El nombre del científico se lleva utilizando desde 2008 sin ninguna autorización Marín y Balfagón. / HUGO ÁLVAREZ M. VARELA OVIEDO. Miércoles, 25 abril 2018, 03:46

Pocas explicaciones se han dado de cómo es posible que durante más de seis años se utilice un nombre que no estaba autorizado. En 2012 se colocaron las letras del centro Stephen Hawking en la fachada principal, cinco años después hubo que limpiarlas porque las láminas de acero estaban deterioradas. Y, previsiblemente, todo apunta a que ahora tendrán que retirarse definitivamente al no contar con la confirmación para utilizar el nombre del renombrado científico.

Balfagón ha dicho que «me hubiese encantado que se hubiese llamado Stephen Hawking, pero ha sido imposible obtener el permiso para utilizar el nombre del científico, recientemente fallecido y los hemos intentado en más de cinco ocasiones. No quiero contarles lo gravísimo que sería en el derecho anglosajón utilizar su nombre sin autorización expresa», explicó la directora del Imserso. Lo que vaticina que en los próximos días podrían iniciarse las labores de retirada del letrero que lleva años presidiendo la fachada principal del centro de Barros, y que ahora se confirma que nunca tuvo una autorización explícita para su colocación.

Pilar Varela, por su parte, indicó que no se debe entrar en polémicas respecto al nombre. «Para mí no es importante, lo es que el centro va a abrirse, algo por lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo». Tampoco quisieron entrar en polémicas en Langreo. El alcalde, Jesús Sánchez, siempre ha mantenido que «la lucha de Langreo es porque el centro se abra y no porque lleve un nombre u otro, eso no es importante».

Fue en julio de 2008 cuando se presentó el anteproyecto de este centro, de referencia estatal, y su nombre. Comparecieron la entonces consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, y la exalcaldesa de Langreo, Esther Díaz, ambas socialistas. Acerca de su denominación, la consejera explicó -en esas fechas- que el Gobierno regional había contactado a través de la Fundación Niemeyer, que dirigía Natalio Grueso, con el científico y que éste había dado autorización para utilizar su nombre. La presunta amistad de Grueso con la fundación que gestiona la imagen del científico hizo que no hubiese problemas y el centro comenzó a llamarse así -aunque parece solo en España-. Las letras en la fachada están allí desde 2012 pero nunca tuvieron el beneplácito de la fundación.