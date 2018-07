Nori Redondo emociona en Siero Nori Redondo demostró su buena voz acompañada a la gaita por Valentín Fuente. / IMANOL RIMADA La reconocida intérprete recibe un homenaje por su dignificación de la tonada | El jurado del VIII Concurso de Canción Asturiana elige esta tarde a los ganadores de la categoría general, la canción vaqueira y la dialogada LYDIA IS POLA DE SIERO. Lunes, 9 julio 2018, 05:30

Nori Redondo Sobero estaba ayer «muy nerviosa». Hacía mucho que no se acercaba a un escenario y la cita que tenía era muy especial, ya que la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra) -organizadora junto al Ayuntamiento de Siero del VIII Concurso de Canción Asturiana del concejo-, le rindió un sentido homenaje por su dignificación de la tonada aprovechando la celebración de la última final del certamen.

«No contaba con ello y me hace muchísima ilusión», aseguró esta vecina de Cangas de Onís, nacida en 1939 en el núcleo de Labra, que cantaba a escondidas mientras hacía las labores domésticas y que se convirtió en una de las intérpretes de más prestigio de la región. «A mí esto me vino de casualidad, no cantaba delante de gente ni loca», recordó divertida. «Cuando los de casa iban a atender al ganado, yo cerraba las ventanas, ponía Radio Oviedo y me ponía a cantar, pero nada de canciones en asturiano, a mí me gustaban las andaluzas, las sabía todas», señaló.

Fueron su hermana y su cuñado quienes, conscientes de su potencial, la convencieron para participar en el concurso de Candás en 1971. «Me escuchaban a escondidas porque sabían que a mí no me gustaba tener público, de hecho no me enseñó nadie a cantar porque en cuanto veía a alguien atento, me callaba», apuntó. En aquel primer certamen quedó segunda, por detrás de Adelina Baragaño y desde entonces participó en numerosos certámenes. «Tengo ganados dos premios en el mismo día muchas veces», aseguró.

En su palmarés atesora numerosos reconocimientos, entre ellos dos ediciones del concurso de tonada de La Nueva y del Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo. En la actualidad, ya apartada de los escenarios, disfruta de la tonada a través de la televisión. «Hay un nivel muy bueno, da gusto escucharlos y además hay mucha gente mayor que está empezando a cantar y eso me gusta», apuntó.

El concejal de Hacienda de Siero, Alberto Pajares, y la intérprete Belén Arboleya fueron los encargados de hacerle entrega de una placa conmemorativa y de un ramo de flores. Muy emocionada, Nori aseguró que «los años que me dediqué a esto me divertí muchísimo y conocí a gente encantadora». Como agradecimiento por el homenaje no dudó en ponerse delante del micrófono y demostrar que sigue teniendo una gran voz. «Es una de las maestras de la canción asturiana», destacó el presentador de la gala, José Luis Remis.

Por su parte, en la fase de concurso, ayer se subieron al escenario en la categoría general, Fernando Fernández Arduengo, Ricardo Balmori, Ángeles Quero, Luisi Martínez, Manuel Collado, Belén Arboleya, Manuel Roza y Liliana Castañón. Asimismo, las parejas formadas por Andrea Palacios y Juan Martín y por Ángeles Quero y Fernando Fernández Arduengo participaron en la modalida de canción dialogada mientras que Luisi Martínez y Álvaro Fidalgo lo hicieron en la modalidad de canción vaqueira.

El jurado, formado por María Luisa Díaz Ordóñez, Javier Parajón y Genaro García Rodríguez, 'Tolín', se reunirá esta tarde para elegir a los ganadores de esta edición, que cuenta con la colaboración de EL COMERCIO. La entrega de premios se celebrará el domingo, a las 11.30 horas.