La normativa medioambiental complica la planta de tratamiento químico de Cogersa Planta de valorización química que la empresa Enerkem tiene en Edmonton (Canadá) para la obtención de metanol y etanol. / E. C. La empresa Suez está interesada en instalar en Asturias un complejo para fabricar etanol y metanol a partir de combustible sólido recuperado MARCO MENÉNDEZ Gijón Lunes, 30 abril 2018, 02:09

Asturias tiene que llegar a una cuota de reciclaje del 50% de aquí al año 2020, so pena de que la Unión Europea le imponga importantes multas o le suprima subvenciones. Por ello, ha elaborado el Plan Estratégico de Residuos del Principado en el que se prevé el tratamiento de la conocida como 'fracción resto', es decir, aquella basura que no se recicla y que procede de los residuos de la bolsa negra e industriales no peligrosos mezclados. El objetivo es la construcción de una planta que permita la elaboración del denominado combustible sólido recuperado para su posterior valorización. Se puede hacer de dos maneras: una pasa por la incineración para conseguir energía en una planta ubicada fuera de Asturias. La segunda sería la valorización química, es decir, la obtención de combustibles, bien sea en la región o fuera de ella.

Están en desarrollo diferentes tipos de tecnologías que permiten obtener diversos productos a partir del tratamiento de residuos, como pueden ser bioplásticos, diésel, etanol o metanol. Para analizar las posibilidades de estas tecnologías, personal del Principado y de Cogersa se trasladaron recientemente a Canadá para conocer 'in situ' la planta de Enerkem que la empresa Suez tiene en el estado de Alberta. Se trata de la misma multinacional que mostró su interés en construir una planta de este tipo en Asturias y que en breve acometerá dos proyectos en Tarragona y Rotterdam (Holanda).

Tras el mencionado viaje, los técnicos elaboraron un informe al que ha tenido acceso EL COMERCIO, pero hay que tener en cuenta un factor muy importante, como es que los requisitos medioambientales exigidos por las autoridades canadienses no tienen prácticamente nada que ver con los que se imponen desde la Unión Europea, pues éstos son mucho más restrictivos.

Un puerto para aportar gas

Un asunto relevante es que este tipo de instalaciones necesita de un importante aporte de gas para obtener combustibles, por lo que la existencia de un puerto cercano por el que se pueda suministrar se antoja fundamental. En el caso asturiano, entrarían en juego los puertos de Avilés y de Gijón, especialmente el último, dada la existencia de una planta de regasificación con enormes tanques de almacenamiento en la ampliación portuaria.

En el proceso de gasificación de las instalaciones de Enerkem, únicas en el mundo de este tipo, se genera un gas de síntesis (syngas) rico en hidrógeno, metano, monóxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. En el proceso utiliza un 85% de combustibles derivados de residuos (60% plásticos y 40% cartón y madera) y un 15% de astillas de madera contaminada. En total, recibe unas 300.000 toneladas anuales de residuos para obtener 100.000 de etanol y metanol. Pero el mencionado informe asegura que los responsables de la empresa Suez no contemplan «la necesidad de ejecutar en Europa el subproceso de etanol porque el marco normativo actual no incentiva la producción de etanol como en Canadá». Por ello, se decanta por el metanol, ya que, «aunque el precio de mercado del etanol es superior al del metanol, el mayor coste de inversión y explotación solo compensa si existen primas específicas como en Canadá».

Durante la visita a las instalaciones de Alberta, los responsables de la multinacional resaltaron «la necesidad de plantear el proyecto de Asturias como una planta con una capacidad de 200.000 toneladas anuales. Su justificación para ello era la economía de escala, porque el subproceso químico no requiere demasiado escalado y básicamente hay que aumentar el tamaño del gasificador.

En la fábrica canadiense, las emisiones contaminantes salen directamente a la atmósfera y las aguas, sin restricción de uso, son tratadas en la depuradora de una localidad cercana. Algo impensable en Europa y se consideran imprescindibles las autorizaciones de vertido, reducir el consumo de agua, ajustar los límites de emisiones de los gases residuales, un sistema de depuración y otras cuestiones técnicas que adaptar a la normativa comunitaria.