«Estamos negociando para la implantación de nuevas aerolíneas en Asturias»

De él dijo su antecesor: «Es el director más joven y preparado de todos los que han pasado por el aeropuerto de Asturias. Y lo digo yo, que los conocí a todos». Nunca ha negado Luis Rubio su satisfacción al dar el testigo de la terminal asturiana al que fuera su jefe de operaciones. Carlos San Martín (Tarragona, 1975) retornó al Principado en 2009 tras dirigir el aeropuerto de La Coruña. Mientras prepara los festejos del 50 aniversario del aeródromo, inaugurado el 16 de junio de 1968, negocia la llegada de nuevas aerolíneas. No dice nombres, pero Alemania pide pista.

-¿Listo para lo que le viene encima?

-(Cara de asombro y silencio).

-Lo digo por los festejos del cincuenta cumpleaños del aeropuerto, no por esta entrevista.

-(Carcajadas). Aaaah... Es una labor de todos. Nos marcamos tres objetivos: celebrar el cumpleaños, contar qué hacemos (por ejemplo, porqué pita el arco) y, también, agradecer. El aeropuerto no es nada sin las compañías y los pasajeros.

-En la conferencia del Ateneo Jovellanos en el Aula de Cultura de EL COMERCIO el pasado martes, repasaba lo ocurrido desde su llegada al cargo, en 2009: cenizas del volcán islandés, caída del número de viajeros, nueva certificación... Si el cincuenta aniversario hubiera coincidido ahí ¿habría fiesta?

-No lo sé. Cuando llegué en 2009 era una situación muy comprometida a nivel de gestión, se estaban revisando todos los contratos. Hubo que adoptar decisiones difíciles. Es difícil gestionar a más, pero más complicado es hacerlo a menos.

-En esa misma conferencia su antecesor, Luis Rubio, dijo que conoció a todos los directores y usted es el mejor. ¿Le invitó a algo?

-(Risas). Yo no los conocí a todos, no puedo decir nada. En serio, el apoyo de Luis Rubio ha sido fundamental. En él tuve un jefe, siempre un maestro y hoy, un amigo.

-En los años de crisis, el aeropuerto de La Coruña 'usurpó' al de Asturias el tercer puesto en el Norte. ¿Se arrepintió de venir?

-No. Coruña fue mi primer aeropuerto como director, en ningún momento tenía en la cabeza una comparativa. Allí estuve encantado como estoy encantado aquí.

-Usted siempre dice que no compite con otros aeropuertos.

-Es que somos una red de aeropuertos. Somos compañeros.

-¿No mira de reojo a Santander?

-(Risas). No, de verdad que no competimos. No miro de reojo a Santander. Cada uno hacemos que nuestro aeropuerto ofrezca lo mejor.

-Los expertos dicen que un aeropuerto con más de un millón de pasajeros está salvado. ¿Eso garantiza la viabilidad del asturiano?

-Con esa cifra consolidada, sí. En el periodo de mayor caída de tráfico, nunca bajamos de esa cifra. Ahora estamos remontando y tenemos al alcance de la mano el millón y medio de pasajeros, volver al récord de 2007.

-Si los aeropuertos no compiten entre sí, ¿qué mano tiene el director en ese remonte de pasajeros?

-El remonte está en las compañías aéreas que apuestan por Asturias. La mano del aeropuerto es facilitar esa apuesta. Tenemos ofrecer unos servicios, una calidad...

-¿Y ser baratos?

-Ofrecer precios competitivos.

«La niebla no es un obstáculo»

-¿Cuántas compañías le han llamado y le han dicho 'voy si me abaratas esto o me garantizas lo otro'?

-Aena trabaja siempre en facilitar el acceso de las compañías, pero no hay negociación de precios. Tenemos unas tarifas públicas, unos incentivos, pero los directores no tenemos margen de maniobra. Aunque sí hablamos con las compañías.

-¿Con cuántas habló esta semana?

-De eso no puedo hablar. Pero estamos en ello.

-Vuelvo a la conferencia. Dijo que una compañía le preguntó por el Camino de Santiago. Que gustaba mucho a los alemanes. No creo que fuera Volotea, que es la única que hoy nos conecta con Alemania, con su frecuencia estival a Múnich.

-(Risas). No, no fue Volotea. Pero no puedo decir cuál.

-¿Era una compañía que ya operó o una que puede operar?

-Todas las conversaciones son a futuro. Cuando hablas con una compañía plantas una semilla. Tras hablarle de lo que ofrece el aeropuerto, le hablas de lo que ofrece el territorio: su atractivo empresarial, turístico.

-Y ¿hay compañías que no operan que se están pensando operar?

-Sí. No puedo decir cuales, pero sí que estamos en conversaciones para la implantación de nuevas compañías en Asturias.

-¿Le preocupa lo que pueda pasar este invierno con la ruta a Londres?

-Perder una ruta nos preocupa mucho, por lo que supone de pérdida de operatividad, de merma para los viajeros. La situación de la de Londres nos preocupa, pero confío en que se mantenga. De ahí tratar que vengan más compañías. Y a las que están, como EasyJet, hacerles cómoda la operación.

-Lamentó la marcha de Ryanair.

-Claro, Ryanair es una compañía importantísima. Estamos en contacto con muchas, de verdad. Pero no solo como aeropuerto, también Aena. Cada vez hay más demanda de rutas de punto a punto, directas, y ahí hay ofertas.

-En Vegadeo habló de Granada.

-Sí, Granada es uno de los mercados de interés, pero hay más.

-¿Y son...?

-Los aeropuertos no hacemos publicidad de los contactos ni de las reuniones. Son las compañías las que deben contarlo. O, en el caso de convenios, del Principado.

-Esas nuevas compañías con las que habla y de las que no me cuenta nada, ¿le preguntan por el ILS?

-Sí y les decimos que tenemos la máxima categoría activada. La niebla no ha sido nunca un obstáculo.

-En los últimos meses, hubo una advertencia a los pilotos de que generaba oscilación en la señal.

-El sistema de aterrizaje sin visibililidad que tiene el aeropuerto de Asturias es el mejor del mercado y está del todo operativo ahora tras talar los árboles que causaban esas oscilaciones en la señal.

-El proyecto del edificio de aparcamiento, ¿se olvidó?

-Ahora mismo no está planificado, en absoluto descartado. Si la demanda lo requiere, se puede reactivar.

-Según sus cálculos, el aeropuerto tiene gran potencial. ¿El viajero dos millones es posible?

-Llevamos cuatro años creciendo. El millón y medio está al alcance de la mano. Dos millones...Difícil.

-Que el AVE no llegue, ¿le ayuda?

-Si hubiera habido AVE lo habríamos notado. Cuando llegue, habrá que competir en precios y rutas.