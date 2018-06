«Nunca revelaré lo que me contó Suárez sobre lo ocurrido en el 23F» Puyol sujeta su retrato con Suárez. / IÑAKI MARTÍNEZ / NEWSPHOTOPRESS «A él y a Juan Carlos I la Historia les recordará como a los que trajeron la Democracia. El 'caso Urdangarín' probó que la Justicia funciona» CH. TUYA Domingo, 17 junio 2018, 02:03

-Adolfo Suárez dijo que usted le había devuelto la vida.

-Sí. Fue un honor para mí. Tengo en mi despacho (se levanta y coge un portarretratos) una foto dedicada por él. Entre nosotros surgió una gran amistad tras nombrarle doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Esa frase, 'me has devuelto la vida', fue la que me dijo al acabar el acto.

-¿Se sentía mal tratado?

-Lo estaba pasando muy mal. Era muy criticado. Parecía que todos habían olvidado lo que había hecho.

-También le contó los secretos del 23F.

-El 23F me lo contó dos veces con pelos y señales, pero jamás revelaré lo que me dijo.

-¿Ni siquiera en sus memorias?

-Ni siquiera. Creo que él me lo contó porque se sentía en confianza y no puedo traicionarle.

-Pero sí despejó dudas sobre la actuación del rey.

-Eso sí que puedo decirlo y lo mantengo. Jamás en las conversaciones que tuve sobre el 23F con Suárez, jamás, jamás me hizo la más mínima crítica a Juan Carlos I.

-¿Cree que la Historia les hará justicia?

-A él y al rey emérito la Historia les recordará como las personas que devolvieron la Democracia a este país. Creo que es una deuda impagable que tenemos con ellos y, aunque hay personas reticentes con ambas figuras, estoy seguro de que la Historia les recordará así.

-¿El 'caso Urdangarín' es el reflejo de un país que no volverá?

-El 'caso Urdangarín' produce tristeza, pero también probó que la Justicia funciona, que es igual para todos. Y sí, creo que no será fácil que se vuelvan a repetir situaciones de ese tipo, aunque a veces uno confunde sus pronósticos con los deseos y mi deseo es que no ocurra.

-Ver la dimisión de un ministro ¿es síntoma de que las cosas han cambiado en este país?

-Creo que hubo una confusión al nombrarlo, probablemente derivado de la ignorancia de lo que había sucedido y de la consideración del interesado de que eso no era importante. Cuando se producen hechos de este tipo, prolongar una agonía no tiene ningún sentido.

-Hasta ahora era lo habitual.

-Sí, en muchos casos la gente prolonga su presencia en la vida púbica contra viento y marea y, al final, los hechos son tan tozudos que acaban derribándolo.

Infraestructuras

-¿No le ha tentado la política?

-(Risas) Sí... La verdad...

-¿Quién le tentó?

-Bueno, eso no...

-Hombre...

-Me quiso hacer consejero Gallardón, pero dije que no.

-¿Se arrepintió?

-Nunca. Fue en su primer gobierno de la comunidad de Madrid. Me propuso ser consejero de medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero yo estaba inmerso en la carrera hacia el Rectorado y tuve que elegir. Y no me arrepiento.

-¿Y si le volvieran a tentar ahora?

-Nooo. Ahora mucho menos. Me sigue gustando mucho más lo que hago que la política. No lo hice entonces y no lo haría ahora.