«El objetivo es que el AVE llegue a Lena en esta legislatura; no entramos en decisiones técnicas» El secretario general de Foro y exministro de Fomento, ante la sede de su formación política. / MARIO ROJAS Francisco Álvarez-Cascos, secretario general de Foro Asturias: «El 'triple hilo' sería la tercera propuesta del ministro en un año. Nosotros no hemos variado ni hablado en contra de ese tipo de vía» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 18 diciembre 2017, 04:00

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba de anunciar 580,96 millones para las cercanías asturianas hasta 2025 y detallará en los próximos días el proyecto de vías de la variante de Pajares. Es un asunto clave para su socio, Foro. El partido asturiano propuso en el Congreso llevar el ancho internacional a todo el país y se quedó solo. De todo ello habla el secretario general de Foro.

-El ministro dice que en la variante «se podrá usar el tráfico de mercancías». Que las vías «permitirán ese uso mixto» de pasajeros y carga. Ciudadanos ve en ello «una rectificación en toda regla». ¿Usted?

-La variante nació a raíz de una iniciativa de la Junta General, con una ley de la que acaban de cumplirse 20 años, y que la declaraba de la máxima prioridad. A partir de ahí siempre fue concebida para tráfico mixto y en ancho internacional. Los que ahora consideran un éxito que se recupere el tráfico mixto están descubriendo el Mediterráneo de nuevo.

-¿Qué vía llevará la variante?

-No tengo información. Estoy sorprendido de las noticias que han trascendido en las últimas semanas y que, está claro, tienen una inspiración muy concreta. Es fácil saber de quién es la mano que mece la cuna.

-Este periódico publicó el sábado que técnicos que trabajan para el ministerio han evaluado poner vías de 'triple hilo' en la variante.

-El hecho cierto es que desde hace un año solo se han colocado vías de ancho ibérico en la variante. Quiero recordar que en su primera visita, el 8 de diciembre de 2016, el señor De la Serna anunció una primera propuesta. Conocimos otra el 1 de abril y el 'triple hilo' que se anuncia sería la tercera en un año. En todo este tiempo el único que no ha variado es Foro, que tiene un acuerdo de investidura con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

-Aceptaron que se instalen vías de 'triple hilo' entre León y La Robla. ¿Sería una mala idea prolongarlas también dentro de los túneles?

-No juzgamos si eso es bueno o malo; no entramos en las decisiones técnicas. En Foro somos responsables del cumplimiento de un objetivo político, que en esta legislatura es la llegada de la alta velocidad a Pola de Lena. En la próxima nuestro programa político incluirá la llegada del ancho internacional a Oviedo, Gijón y Avilés. ¿Cómo se instrumenta eso técnicamente? Los técnicos están en el ministerio, no en los partidos... aunque haya algunos que los tengan en sus nóminas.

-¿Cuál sería el problema de poner 'triple hilo' en la variante?

-En Foro no encontrará ninguna declaración contra el 'triple hilo' ni cuestionando las decisiones técnicas. Recuerdo que el primer Gobierno que las instaló fue el de José María Aznar con el Ministerio de Fomento dirigido por mí. Se pusieron en los accesos al puerto de Barcelona. No voy a ir contra mis propios actos. En la web de Adif hay una explicación de cómo el 'triple hilo' resuelve situaciones transitorias si se mantiene el objetivo de poner toda la red en ancho internacional.

-Entonces no verían mal ese tercer carril en la variante...

-Los que tenemos responsabilidades políticas no debemos invadir el terreno de los técnicos. Sí manifiesto mi sorpresa porque el 'triple hilo' no es la decisión que se anunció. El tiempo pasa y no se ha colocado ninguna vía de ancho internacional, ni de doble ni de 'triple hilo'. A Foro nos preocupa el qué, pero también el cuando.

-En abril, en Canal 10, dijo que el 'triple hilo' es algo «a lo que no nos opondríamos si es la solución para que Asturias tenga ancho internacional, pero no es la solución ideal».

-La transición al ancho internacional se puede hacer por distintos caminos y etapas, y en ese camino las vías de tres hilos son instrumentos adecuados para dar continuidad a las distintas etapas. Lo que dicen los técnicos es que en itinerarios largos con muchos cruces plantean problemas que en tramos cortos no se dan. León-La Robla es plano y si esa es una fórmula que facilita la transición, bienvenida sea.

-¿Y en los túneles de la variante?

-Ese tipo de problemas lo tienen que resolver los técnicos. En 'triple hilo' tienes alta velocidad en ancho internacional y tráficos en ancho ibérico. Hace falta una doble tensión eléctrica pero ese es un problema que tienen que resolver los técnicos. Me limito a enunciarlo.

-Con el 'triple hilo' las mercancías pasarían por una variante con menos pendiente que la rampa, lo que posibilita composiciones más largas. ¿No interesa lograr esa ventaja competitiva para la región?

-Hay cosas que intencionadamente se olvidan. El problema de las mercancías ahora es que se sabe cuándo salen pero no cuando llegan. Como consecuencia del monopolio de Renfe, falta material y cuando no tienen locomotora apartan el tren de mercancías en vía muerta.

«Grave error» con la rampa

-El ministro acaba de presentar un plan de impulso a las mercancías que incluye más locomotoras...

-Lo primero que tiene que hacer es cumplir la normativa de la UE y liberalizar ese mercado pero de verdad, no con empresas mixtas que maneja Renfe por detrás. La economía de mercado requiere que no haya abuso de posición dominante.

-¿Qué más problemas hay?

-Faltan surcos ferroviarios. Por las vías caben los trenes que caben y Pajares es un cuello de botella. Creo que es un grave error que la variante sea el detonante del cierre de la antigua línea ferroviaria. Vamos a necesitar todos los surcos posibles.

-Los presupuestos incluyen 145 millones para renovar la rampa, aunque la obra se anunciaba para 2018 y ahora se pospone un año.

-Me remito a la hemeroteca de EL COMERCIO. El 1 de abril el ministerio anunció esa inversión, la que le corresponde a la rampa por la falta de conservación primero del Gobierno de Zapatero, y luego durante la primera legislatura de Rajoy. La estaban dejando caerse por falta de conservación, probablemente para justificar el ancho ibérico en la variante. Si el ministro anuncia esa inversión, bienvenida sea. Pero él la anunció y él sabrá lo que tiene ahora previsto hacer.

-La rentabilidad que aportaría a Asturias el ancho internacional depende de que el resto de la red nacional migre a ese tipo de vía. En el Congreso plantearon ese cambio y se quedaron solos.

-Eso demuestra que el objetivo que defendemos es más ambicioso que el del ministro de Fomento del PP. Es una realidad y deben saberlo los ciudadanos. A veces se nos acusa de chovinismo, pero Foro tiene un gran objetivo para España, y es su incorporación al espacio ferroviario europeo, algo que creo responde además a las exigencias de la UE. Es nuestro gran objetivo europeo, y equivale a lo que fue en su día la incorporación del euro. Era también una tarea muy difícil, los expertos y técnicos decían que no sería posible, pero fuimos fieles a nuestro compromiso y en dos años se logró.

-Plan de cercanías. ¿Qué impresiones les suscita?

-Tan importante como los planes a 2025 son las acciones a ejecutar en esta legislatura. Además de diseñar un plan, hay que contemplar actuaciones inmediatas.

-De la Serna lamentó no estar ya redactando el estudio del plan de vías de Gijón porque el Ayuntamiento propone soterrar hasta La Calzada. ¿Se lo esperaban?

-Quien planteó llevar el metrotrén hasta Cabueñes fue el ministro y, no se si lo sabe, pero en el orden de prioridades de los gijoneses para su ciudad, su estructura urbanística y el medio ambiente, la primera urgencia sería poner en servicio lo construido entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, y la segunda prolongar el soterramiento hasta La Calzada. Llevarlo hasta Cabueñes es una bonita idea y si había dinero para eso debería ser sencillo destinarlo para algo que es más prioritario para los gijoneses. Además, no está fuera de lugar que el dinero que se ha ahorrado respecto al proyecto original se destine a esto.

El tiempo de la coalición

-¿Bajo qué condiciones repetirían coalición con el PP?

-Estamos concentrados exclusivamente en cumplir nuestro programa donde gobernamos y en controlar a la administración donde lo hacen otros. Los que no hacen nada por los ciudadanos son los que se entretienen en hablar de coaliciones. En otoño de 2018 estaremos en curso preelectral y será el momento.

-¿Se descarta como candidato?

-Por supuesto. No siento nostalgia. Cuando se tienen 70 años, lo que toca es facilitar los relevos.

-Moriyón dijo que no repetiría como alcaldesa. ¿Le gustaría que diera el salto a la política regional?

-Soy muy respetuoso con las decisiones de los militantes. Tenemos elecciones primarias, libres, abiertas y que no deben ser teledirigidas.

-¿Qué lectura hace de los primeros meses de bicefalia socialista?

-El presidente del Principado exhibe un récord de fracasos y pese a ello, los movimientos de los últimos días, buscando patrocinadores para sus conferencias y notoriedad es evidente que tienen una finalidad. Son señales inequívocas de que el señor Fernández está valorando la reelección. No hay ningún noroeste que pueda liderar alguien vapuleado por sus compañeros y que ahora, en una estrategia pintoresca, busca que le arropen los líderes del PP.