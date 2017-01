Vallejo pide «un cambio radical» a los socialistas

Los concejales no adscritos de Valdés han solicitado al ejecutivo local socialista «un cambio radical, y un giro total en la forma de gobernar y planificar el futuro». A juicio de José Modesto Vallejo, «necesitamos impulsar iniciativas que frenen la marcha de nuestros jóvenes», para evitar la «agónica pérdida de población», apuntó Vallejo. Los no adscritos creen que el gobierno debe «sentar las bases de un futuro que resulte sólido para el sector comercial, hostelero y turístico», indicó Vallejo, quien propone «potenciar el sector pesquero tradicional». Los tres concejales no adscritos aseguran a través de un comunicado que afrontan el nuevo año 2017 «con ilusión y ganas de trabajar».