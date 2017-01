Catorce mujeres ganaderas del municipio de Coaña se reunieron ayer en el I encuentro anual del sector para poner en valor su trabajo. María Josefa Fernández, ganadera de Cartavio, hizo hincapié en lo difícil que es para una mujer compatibilizar el trabajo ganadero con la vida familiar, «es duro porque en la ganadería no hay horarios», señaló. De todas formas, el trabajo no le impidió sacar adelante a sus hijos, que hoy trabajan en la explotación familiar, que cuenta con 110 cabezas de ganado. Esta ganadería mira hacia el futuro con esperanzas a pesar de que «queremos ampliar una nave y la CUOTA no nos deja», criticaba enfadada Fernández, asegurando que con tantas trabas «es imposible que los jóvenes trabajen en el sector».

Por su parte, Conchita Méndez, de ganadería la Viuda de Meiro, cree que las ganaderas tienen el mismo problema que los hombres. «El precio de la leche está muy bajo», coincidió con sus compañeras. Este es un «un trabajo muy sujeto», lo que limita para tener tiempo libre.

«No quiero ver a las vacas ni en pintura», así de contundente se mostró Josefa Méndez, que a sus 74 años aseguró que el trabajo en el campo «fue muy duro», especialmente en los años en las que tuvo que compatibilizar la enfermedad de su marido con la ganadería. Esta jubilada cree que en las ganaderías actuales «se trabaja mucho porque tienen más ganado, y tienen en riesgo todo el dinero invertido en la maquinaria». Todas las ganaderas coincidieron en que «pagan mal la leche y los piensos están muy caros».