Ignacio Escribano: «La normativa me habilita a pedir el anticipo salarial»

El alcalde de Cudillero, el popular Ignacio Escribano, tuvo que explicar en el pleno de ayer, a preguntas de los socialista, que el anticipo de 1.500 euros que el mismo se concedió «es lícito y la Intervención municipal no me ha puesto reparos». El alcalde, que cobra un sueldo de 2.200 euros netos al mes (3.214 brutos), aseguró en la sesión plenaria que pidió el adelanto «siempre y cuando no supusiera una merma para las arcas municipales y pusiera en compromiso alguno de los pagos del Ayuntamiento».

El dinero le fue concedido en el pasado mes de noviembre y el regidor lo devolvió con cargo a la paga extraordinaria de diciembre, tal y como venía reflejado en el decreto que él mismo firmó y del que informó ayer al pleno.

Escribano explicó que pidió el adelanto «por motivos personales», y desmintió que haya pedido más dinero prestado: «fue un momento puntual, una circunstancia coyuntural», apuntó.

El regidor se mostró molesto porque se haya hecho pública esta situación ya que «la normativa me habilita pedir ese anticipo», insistió Escribano, asegurando que es una situación habitual «yo no soy ni el único alcalde, ni el primero», dijo. «Estoy firmando mes si y mes no -prosiguió- adelantos a empleados municipales». También negó que la dimisión del edil de Foro, Juan Carragal, tuviera nada que ver con el anticipo.