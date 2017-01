Tineo y Cangas piden continuar la autovía hasta Ponferrada y no a Valdés

Los plenos de los Ayuntamientos de Tineo y Cangas del Narcea aprobaron la noche del jueves, por unanimidad, una moción presentada por el Partido Popular en ambos casos, en la que se pide fijar como prioridad la continuidad de la Autovía A-63 (Oviedo-La Espina) hacia Cangas del Narcea y Ponferrada.

Los populares justificaron la urgencia para presentar la moción en las declaraciones de los miembros de la Plataforma Pro Autovía Interior que piden que la infraestructura siga hacia Canero, en Valdés, para conectar con la Autovía del Cantábrico. En las últimas semanas la plataforma ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios y la Federación Asturiana de Empresarios para recabar apoyos.

La base de las mociones presentadas en las sesiones plenarias de ambos ayuntamientos era la misma, aunque los populares cangueses hacían referencia a que la continuidad hasta Ponferrada, «sin lugar a dudas, encontrará el gravísimo problema de las restricciones medioambientales que existen en la actualidad». Por eso su texto reflejaba, en un primer momento, garantizar la finalización de las obras de la A-63, así como la programación de su conexión hasta Cangas del Narcea, reconociendo este recorrido como prioritario.

El alcalde cangués, el socialista José Víctor Rodríguez, pidió entonces añadir al texto la petición de que se incluya la obra en el Plan Estatal de Infraestructuras para su posterior inclusión en el plan de la Unión Europea. El PP aceptó y el texto fue aprobado por unanimidad.

Además de pedir que se habiliten las partidas presupuestarias para concluir la obra hasta La Espina, los populares de Tineo añadían que «hemos de reconocer que esta infraestructura no será efectiva si en un futuro no inmediato no tiene continuidad a Ponferrada», por lo que solicitaban, «a la mayor brevedad posible, una partida económica suficiente para el inicio de los trámites administrativos de la conexión La Espina-Ponferrada».

El pleno de Tineo, también a instancia del PP, aprobó varias mociones para requerir «la urgente reparación de la carretera de Vallamonte y el Baradal» y la señalización adecuada del Dolmen del Baradal, así como mejoras en la red de caminos interiores del pueblo de Brañalonga, «que se encuentran en un deplorable estado de abandono».

No llegó a debatirse en cambio otra moción popular pidiendo al Ayuntamiento que ponga a una calle o plaza de la villa de Tineo el nombre de 'Don Cándido García Tomás', el párroco local fallecido el pasado noviembre. Será presentada de nuevo al próximo Pleno.