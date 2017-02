Un vecino de Vegadeo se encuentra un hueso en una caja de cereales

Juan Ramón López Mantecón, vecino de Vegadeo, asegura que ha encontrado un hueso dentro de un paquete de trigo inflado con miel. Este vecino estaba tomando su taza de cereales cuando, afirma, «noté que había tragado algo duro». Aunque en un principio no le dio importancia, al meter otra cucharada en la boca «mordí el hueso que no sabía que estaba entre los cereales y que sabía a miel», explicó López Mantecón. «Se me clavó en la garganta, pero el mal sabor me hizo devolver y lo expulsé», concluye.

El hueso apareció, sigue contando, en un paquete de cereales comprados por este vecino el pasado mes de diciembre en una oferta en el que comprando dos unidades de 500 gramos «te ahorrabas un dinero».

«Me han pedido disculpas»

López Mantecón se ha puesto en contacto con el supermercado veigueño para advertirles de lo ocurrido, y para enseñarles vídeos y fotos del hueso que asegura haber encontrado entre los cereales. «Se han puesto en contacto conmigo para pedirme disculpas», explicó al tiempo que aseguraba que el próximo martes ya tiene cita para acudir a la oficina de consumo para poner una reclamación. Además «me pidieron que les enviara el hueso», algo a lo que me negué, ya que «es la prueba que tengo». Este hecho le produjo que «fuertes dolores de estómago y diarrea», indicó.