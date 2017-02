«La rapidez de los agentes me salvó»

Juan Luis Méndez tiene 55 años y sigue recuperándose del ictus que sufrió cuando conducía su furgoneta en dirección al campo de fútbol de As Aguaceiras. Salvó su vida gracias a la intervención de dos guardias civiles y, ayer, justo cuando se cumplía un año de aquel incidente, el Ayuntamiento de El Franco rindió un homenaje a los agentes.

«Su rapidez me salvó la vida», relataba Juan Luis Méndez, vecino de Valdepares, sobre la actuación de José Antonio Pérez Suárez y Fermín García Rojo, cabo primero y agente de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Luarca. Ambos ayudaron aquel día a Juan Luis, que no podía dejar de recordar que gracias a su intervención él está aquí para contarlo. «Se me paralizó la parte izquierda del cuerpo», relataba sobre lo sucedido aquel día. Juan Luis contó que trató de detener su vehículo y que incluso se esforzó en llegar hasta el arcén. Pero todo era muy complicado. El furgón que conducía empezó a describir una trayectoria en zig zag y Juan Luis acabó conduciendo por el carril izquierdo hasta que fue capaz de parar en la subida de Campos.

Su primer 'ángel de la guarda' fue otro conductor, que llamó al 112. Méndez indicaba ayer que a pesar de sus intentos no ha conseguido ponerse en contacto con él para darle las gracias personalmente.

Una vez los agentes llegaron al lugar donde estaba Juan Luis, se dieron cuenta «enseguida» de que el hombre ante el que estaban sufría un derrame cerebral. Al llegar la ambulancia y ver los agentes que el conductor venía solo, no dudaron ni un instante, a pesar de que no entra dentro de sus funciones, en subirse al vehículo y ayudar en lo posible.

En menos de media hora, llegaron al hospital de Jarrio. Y desde allí, ante la gravedad de su estado, fue trasladado al HUCA. Su «rapidez» y su implicación, hasta explicaron al personal médico de forma detallada los síntomas de Juan Luis, ayudaron a salvarle la vida.