Fue en el turno a la última palabra, y después de cuatro horas de juicio en el Penal Número 2 de Avilés, cuando el exconcejal de Obras de Castropol,Juan Expósito, confesó: «Solo le dije que si me daba un beso porque estaba muy guapa». Previamente, había negado habérselo pedido o haber tocado a la trabajadora municipal que este lunes lo sentó en el banquillo de los acusados por acoso sexual tras denunciar que se había abalanzado sobre ella, en mayo, en el coche en el que la llevaba a trabajar besándola y diciéndole:«Dame un beso, dame un beso».

El juicio ha quedado visto para sentencia después de que la mujer insistiera en la repercusión de aquel incidente en su salud y que, según afirmaron los psiquiatras que la trataron, no repercutió de forma severa porque lo asumió «muy bien». De hecho, la baja larga (252 días) por ansiedad y estrés se cogió en agosto. Para el psicólogo del Instituto de Medicina Legal, la mujer padeció un «trastorno adaptativo por las circunstancias ambientales», una serie de circunstancias personales y laborales que se sumaron a aquel episodio puntual. La defensa, ejercida por Ernesto Tuñón, puso de manifiesto las «contradicciones» en los tres testimonios prestados por la demandante ante la Guardia Civil primero, en instrucción judicial después y, por último este lunes, donde habrían salido unos detalles no conocidos hasta entonces. Apuntó, también, la necesidad de una reiteración para que pueda hablarse de un delito de acoso y un abuso de la condición de superioridad laboral, algo que para él, no quedó demostrado.

Los hechos juzgados habrían ocurrido el 2 de mayo de 2015 cuando Expósito se ofreció a llevar a la trabajadora a limpiar la carpa del muelle de Castropol, donde se iba celebrar el Festival de la Ostra. En una declaración muy prolija en detalles, la mujer explicó que no era la primera vez que se ofrecía llevarla al trabajo porque ella no tenía coche y que durante el trayecto fueron hablando de la posibilidad de que uno de los hijos de ella volviera a trabajar eventualmente para el Ayuntamiento y de que ganara algo más de dinero. Según ella, durante esa conversación, él le tocó varias veces la pierna. Cuando el coche paró, «se abalanzó sobre mí, me pasó por encima el brazo derecho y me empezó a pedir que un beso, un beso. Yo, con la izquierda lo aparté y le dije que parara. Forcejeamos y tuve que ceder para poder desengancharme el cinturón de seguridad. Sí, al final logró darme un beso», relató.

Negó que él le hubiera pedido disculpas después y que incluso habría asegurado que «no era para ponerse así por tocar una pierna y dar un beso». La trabajadora puso en conocimiento del comité de empresa lo sucedido «solo para que se supiera» y atribuyó su traslado laboral a Castropol, que según explicó le suponía un trastorno, a una venganza. Sí dijo que para él Juan Expósito siempre había sido una persona «respetuosa y con mucha educación».

La teniente de alcalde del Ayuntamiento, María Teresa Dorado, explicó que en el careo al que ambos fueron sometidos, él «poco a poco, fue diciendo que, bueno sí, te dije que estabas guapas y te cogí una pierna». En la reunión con el alcalde, «él pidió perdón continuamente (...) y le oí decir que él no iba a dimitir, porque yo se lo había pedido varias veces», afirmó.

La actuación del enlace sindical, que guió y acompañó a la limpiadora en muchos de los pasos iniciales, y la supuesta vinculación de la denuncia al concejal con la retirada de un expediente que pesaba sobre él fue otro de los asuntos a los que se prestó atención durante la vista.

La acusación particular, ejercida por Ismael Awad, pide cinco meses de cárcel o multa. La Fiscalía, una multa de 2.880 euros.