Los vecinos de Cornellana critican la salida a la A-63 en plena curva

Los vecinos de Cornellana, en el concejo de Salas, han comenzado a movilizarse tras conocer los cambios sobre el proyecto inicial en el enlace desde la localidad al tramo Doriga-Cornellana de la Autovía Oviedo-La Espina (A-63). Consideran la nueva planificación de Fomento «un despropósito», ya que supone eliminar la rotonda proyectada y sustituirla por una intersección directa, con una señal de Stop, «que quedaría en plena curva».

«El lugar es ya en sí una zona conflictiva y que una salida o acceso a una autovía acabe en un cruce en una curva no parece que sea la opción más segura», señala David Valiela, que cree que «se convertirá en un punto negro de las carreteras asturianas». Él mismo ha iniciado una petición a través de la plataforma Change.org en Internet para recoger firmas, que ha reunido unos 300 apoyos en apenas unos días. En el texto se señala que «todos los ciudadanos que utilizaremos esta autovía en el futuro seremos los usuarios o víctimas de esta modificación, porque tendremos que enfrentarnos a ese tramo peligroso para acceder o abandonar la A-63».

Los vecinos se quejan también de la desinformación y falta de transparencia al respecto y exigen a la Administración una respuesta, porque «una obra de esta envergadura no puede avanzar sin más para cumplir unos plazos y acabarlo de cualquier manera poniendo en riesgo la seguridad».

Las sospechas comenzaron hace ya casi un año, cuando Demarcación de Carreteras convocó a varios vecinos para el levantamiento de actas previas de ocupación de terrenos. Según explica Fernando Cortina, uno de los afectados, en ese momento no entendieron por qué bienes que habían sido objeto de ocupación temporal, para el desarrollo de los trabajos y la instalación de maquinaria, pasaban entonces a expropiación definitiva. «Alegamos que el procedimiento no estaba bien porque no hubo exposición pública y se suspendieron las actas».

Comenzaron entonces a investigar el asunto y descubrieron las modificaciones en el proyecto, que suponían la supresión de la rotonda y la construcción de una intersección «en plena curva». El cambio respondería al denominado 'modificado número 2'. Sin embargo, los afectados señalan que no han podido tener acceso al documento y que incluso se les explicó que el proyecto estaba sin hacer y, «por supuesto», no ha salido a información pública. Sí se les ha facilitado la aprobación técnica de la modificación, que se remonta a abril de 2012, y que supone restar al importe total de la obra 30.522 euros.

«Esto supone que el contratista no hace la rotonda, evitando construir algo que podría rondar el medio millón de euros. Se compromete así la seguridad vial por ahorrar poco más de 30.000 euros», critica Cortina. Añade que esta zona siempre ha sido conflictiva y que la mejor solución sería una rotonda, pero que en todo caso «si no van a hacer la glorieta, que eliminen al menos la curva, que para eso ya tienen los terrenos expropiados previamente para hacer la rotonda, pero hacer la intersección en la propia curva no puede ser, es un punto ciego».