Juan Expósito, exconcejal de Castropol, declarado inocente ante la acusación de acoso sexual

El juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés ha declarado inocente a Juan Expósito, exconcejal socialista de Castropol, que había sido acusado de acoso sexualmente a una trabajadora de limpieza.

La sentencia reconoce que el exedil besó a la mujer, unos hechos que "no constituyen un delito de acoso sexual".

Los hechos juzgados ocurrieron el 2 de mayo de 2015 cuando Expósito se ofreció a llevar a la trabajadora a limpiar la carpa del muelle de Castropol, donde se iba celebrar el Festival de la Ostra. En una declaración muy prolija en detalles, la mujer explicó que no era la primera vez que se ofrecía llevarla al trabajo porque ella no tenía coche y que durante el trayecto fueron hablando de la posibilidad de que uno de los hijos de ella volviera a trabajar eventualmente para el Ayuntamiento y de que ganara algo más de dinero. Según ella, durante esa conversación, él le tocó varias veces la pierna. Cuando el coche paró, «se abalanzó sobre mí, me pasó por encima el brazo derecho y me empezó a pedir que un beso, un beso. Yo, con la izquierda lo aparté y le dije que parara. Forcejeamos y tuve que ceder para poder desengancharme el cinturón de seguridad. Sí, al final logró darme un beso», relató durante el juicio la trabajadora.

El abogado de la defensa Ernesto Tuñón aseguró tras conocer la misma que si Expósito "no llega a ser concejal esto hubiese quedado en nada desde el principio". Por su parte la acusación particular, ejercida por Ismael Awad, pedía cinco meses de cárcel o multa. La Fiscalía, una multa de 2.880 euros. Award está estudiando la sentencia "todavía no sabemos si vamos a recurrir", explicó a EL COMERCIO asegurando que "la sentencia deja claro que los hechos ocurrieron, aunque la calificación jurídica expresada por la acusación no coinciden con las del juez". Ante la sentencia cabe posibilidad de recurso ante Audiencia Provincial.