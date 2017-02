Roban en Valdés una furgoneta y una máquina de tabaco en el bar Casa Cuty

Roban en la localidad valdesana de Busto durante la pasada madrugada una furgoneta y la máquina de tabaco del bar Casa Cuty. Los ladrones accedieron al establecimiento forzando una de las puertas del local, una vez en su interior intentaron abrir con un destornillador la máquina de tabaco, que además de las cajetillas "tendría unos 200 euros en monedas", indicó el propietario del bar, Severino Rodríguez. Al no poder acceder a la máquina, ya que el destornillador acabó doblando, los amigos de lo ajeno decidieron llevarse la maquina completa como botín.

Los ladrones vaciaron además la caja registradora que "tendría unos 70 euros del cambio", por suerte la recaudación del domingo, uno de los días de mejor venta del establecimiento "no la teníamos ahí", explicó.

Los ladrones encontraron en el local las llaves de una furgoneta, una Fiat Doblo con matrícula 9257 FVY, que no dudaron en llevarse. Además los ladrones revolvieron en la documentación del local y se llevaron de la cocina "docena y media de pasteles", dijo Rodríguez.

El robo se produjo entre las doce y las cinco de la mañana "cerré cuando terminó el fútbol y a las cinco me encontré el percal", explicó el propietario quien vive en una casa aledaña al bar. "No sentí nada raro", manifestó Rodríguez quien aseguró que "un vecino sintió ladrar mucho a los perros", por lo que según calcula "no los pille in fraganti por media hora".

El propietario ha presentado denuncia ante la Guardia Civil, quienes acudieron al local a tomar huellas y se han hecho cargo de la investigación.