El Principado derribará seis cabañas del camping Playa de Taurán en Valdés

El Principado ha solicitado permiso a la propiedad del camping Playa de Taurán para acceder a sus instalaciones con vistas a «la demolición de seis cabañas de madera situadas en terrenos de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre», según reza la misiva firmada por Juan Fernández Pereiro, director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Rosa Martínez Suárez, gerente del camping, aseguró ayer a EL COMERCIO que no comprende esta situación, ya que los seis bungalós están ubicados en la misma franja que otros catorce existentes. Recuerda que el problema surgió en 2007, cuando el Ayuntamiento, presidido entonces por Fernández Pereiro, denunció la instalación de la depuradora y todos los bungalós del camping, al no solicitar licencia para instalar las seis nuevas edificaciones. «El anterior alcalde a Fernández Pereiro (Jesús Landeira) nos comentó que para realizar este tipo de instalaciones, que no llevan obra civil, y mientras no sobrepasásemos lo que autorizaba la Ley de Turismo, no necesitábamos ningún permiso de obra».

En todo caso, tras el juicio celebrado, y perdido por el camping, la sentencia estipuló el derribo de seis cabañas de esta franja del litoral, por lo que ya han pedido su traslado a una zona del camping situada a más de cien metros de la costa, «que el Principado deniega al aplicarnos un reglamento que supone otros cien metros más de distancia», señala Martínez que tilda la situación de «kafkiana». Mientras, la propiedad del camping pretende que esas casas sean incluidas «entre las edificaciones costeras que se pretenden indultar», con del nuevo Plan Especial del Suelo.

«El alcalde Jesús Landeira nos dijo que no necesitábamos licencia de obras»