El jurado absuelve al policía de Cangas del Narcea acusado de cobrar 120.000 euros sin trabajar

El jurado popular ha absuelto al jefe de la Policía Local de Cangas del Narcea y a un agente procesados por malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude. El veredicto se ha conocido al filo de la medianoche de este viernes, tras una larga deliberación del jurado, que comenzó a las tres de la tarde.

El agente, Gonzalo Azkárate-Gaztelu Suárez, expresidente del Comité Nacional de Fútbol-Sala en la Federación Española de Fútbol, se enfrentaban a una petición de pena de la Fiscalía de nueve años por las acusaciones de haber cobrado más de 120.000 euros sin cumplir durante cuatro años con sus jornadas de trabajo. Para el jefe del cuerpo, Antonio Menéndez Queipo, se pedía una condena similar.

Este último se ha mostrado aliviado al conocer el veredicto: "Lo pasé muy mal durante cinco años, en un pueblo donde la gente prejuzga". Por su parte, Azkárate-Gaztelu, ha asegurado que "he soportado un escarnio público". El abogado de ambos policías, Jorge Muñoz, ha destacado que "los españoles han demostrado mucha madurez democrática", en referencia al jurado popular, que estuvo deliberando durante más de nueve horas.

Ha explicado también que ambos policías han quedado absueltos porque "la Guardia Civil no acreditó la acusación", explicó Muñoz. La breve lectura de la exposición de motivos también dejó claro que todos los alcaldes anteriores de Cangas del Narcea conocían y toleraban la situación, de este policía local, no quedando acreditado que no haya acudido al trabajo "al no existir control de huella digital en el Consistorio".

El juicio daba comienzo el lunes, pasando a declarar como testigos los exalcalde de Cangas del Narcea, José Manuel Martínez (IU) y José Luis Fontaniella (PP) quien denunció la situación del policía local. También han acudido a testificar los compañeros de estos policías, los interventores municipales y los agentes de la benemérita encargados de la investigación.

Ahora será la magistrada de la Audiencia Provincial quien redacte la sentencia, con los motivos esgrimidos por los nueve miembros del jurado, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.