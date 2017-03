José Luis Fontaniella: «La desviación de dinero público queda impune»

Entre la satisfacción lógica de los acusados y el malestar no disimulado de las otras partes. Es el resumen de las reacciones del día después al veredicto del jurado popular que ha absuelto al jefe de la Policía Local de Cangas del Narcea y a un agente procesados por malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude. El veredicto se conoció al filo de la medianoche de este sábado, tras una larga deliberación del jurado, que comenzó a las tres de la tarde.

El agente, Gonzalo Azkárate-Gaztelu Suárez, expresidente del Comité Nacional de Fútbol-Sala en la Federación Española de Fútbol, se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de nueve años de prisión por las acusaciones de haber cobrado más de 120.000 euros sin cumplir durante cuatro años con sus jornadas de trabajo. Para el jefe del cuerpo, Antonio Menéndez Queipo, se pedía una condena similar. Este último se mostró ayer muy aliviado a EL COMERCIO tras conocer el veredicto: «Lo pasé muy mal durante cinco años, en un pueblo donde la gente prejuzga». Por su parte, Azkárate-Gaztelu, asegurado que «he soportado un escarnio público». El abogado de ambos policías, Jorge Muñoz, destacó, por su parte, que «los españoles han demostrado mucha madurez democrática», en referencia al jurado popular que deliberó durante más de nueve horas. Ha explicado también que ambos policías han quedado absueltos porque «la Guardia Civil no acreditó la acusación». La breve lectura de la exposición de motivos también dejó claro, a juicio de este letrado, que todos los alcaldes anteriores de Cangas del Narcea conocían y toleraban la situación, de este policía local, no quedando acreditado que no haya acudido al trabajo «al no existir control de huella digital en el Consistorio».

El Consistorio estudiará el fallo

José Luis Fontaniella Exalcalde de Cangas J. Víctor Rodríguez Alcalde de Cangas

El juicio dio comienzo el lunes y durante su transcurso contó con la declaración como testigos de los exalcaldes de Cangas del Narcea, José Manuel Martínez (IU) y José Luis Fontaniella (PP), quien denunció en su día la situación del policía local ahora absuelto.

Fontaniella aseguró ayer, tras conocer el fallo a través de EL COMERCIO, que «la desviación de dinero público queda impune». «Yo tomé -continuó- la decisión correcta y no permití que eso ocurriese». Además señaló que espera que el actual gobierno local «recurra la sentencia a no ser que lo quieran tapar». El actual alcalde, José Víctor Rodríguez, explicó que «estudiaremos la sentencia cuando se redacte», y aclaró que ahora «no se permiten estas situaciones, tenemos un control que antes no existía».